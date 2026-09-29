İSTANBUL (DHA)- İSTANBUL merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin aralarındaki mesajlar ortaya çıktı. Hakem ve gözlemci adaylarının bulunduğu listelerin mesajlaşma uygulaması üzerinden paylaşıldığı, bazı isimlerin listelerden çıkarılmasının ve tutulmasının görüşüldüğü belirtildi. Yazışmalarda ayrıca bazı hakemler hakkında çeşitli değerlendirmelerin yapıldığı görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda HK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan tespit raporlarında şüphelilerin Whatsapp üzerinden yaptığı yazışmaların incelendiği belirtildi. Yazışmalarda, aralarında İstanbul bölgesinde görev yapan 17 hakemin de bulunduğu isim listelerinin paylaşıldığı tespit edildi. Listelerin gönderilmesinin ardından 'Şu listeye bi baksana' mesajının yazıldığı, şüpheli Ferdi Karadoruk'un ise listedeki bazı isimlerle ilgili değerlendirme yaparak '4'lüyü çıkartalım' dediği görüldü.

'MADEM EĞİLMİYOR KOPAR KAFASINI GİTSİN'

Yazışmaların devamında 'Dikkat edelim' ve 'Çıkarmayalım hemen' ifadeleri kullanılırken Ferdi Karadoruk'un ise Serkan Erekin isimli kişiyle ilgili 'Serkan erekin daha dün paylaşım yaptı. Madem eğilmiyor kopar kafasını gitsin' şeklinde mesaj gönderdiği tespit edildi. Aynı yazışmalarda 'Diğer 3'ü de bunun tayfası', 'Abdurrahman Duman Bülent Sığır tayfadan' ve 'Erdem Onur maçları suistimal etmişti, Davut Serhat Ferdi kankası' ifadelerinin de yer aldığı görüldü.

TERFİ ADAYLARININ İSİMLERİ DE PAYLAŞILMIŞ

Raporda yer alan başka bir Whatsapp görüşmesinde ise 'Klasmanlara Terfi Aday Çalışmamız' başlığıyla hazırlanan listenin paylaşıldığı görüldü. Listede; Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) klasman hakemliğine, BAL'dan klasman yardımcı hakemliğine, il hakemliğinden BAL hakemliğine ve klasman hakemliğinden üst klasman hakemliğine terfi adaylarının isimlerinin bulunduğu belirtildi. Aynı yazışmalarda gözlemci adaylarına ilişkin isimlerin de yer aldığı kaydedildi. Raporda, 14 Temmuz 2025 tarihli başka bir Whatsapp yazışmasında ise 10 kişilik gözlemci listesinin 'Başkanım' hitabıyla gönderildiği görüldü. Mesajda, 'isimler bunlar okey verdiğiniz takdirde arayıp projeyi anlatacağım' ifadelerinin kullanıldığı, karşı taraftan gelecek onayın ardından listedeki kişilerle görüşüleceğinin belirtildiği aktarıldı.

HAKEM ADAYLARININ LİSTELERİ DE MESAJLA GÖNDERİLMİŞ

Soruşturma dosyasındaki yazışmalarda, il içerisinden bölgesel yardımcı hakemliğe ve bölgesel hakemliğe aday gösterilen kişilerin listelerinin de paylaşıldığı tespit edildi. 21 Aralık 2024 tarihli mesajlarda Ferdi Karadoruk tarafından gönderilen listelerde hakem adaylarının lisans numarası, adı ve klasman bilgilerinin bulunduğu belirtildi. Listelerin ardından 'Sınavdan yüksek alsınlar istiyoruz?' ifadesinin kullanıldığı, devamındaki yazışmada ise 'Yazılı sınavda ağırlık kitapta neye baksınlar' şeklinde soru yöneltildiği görüldü.

'BU LİSTE ÇOK KRİTİK ABİ'

Dosyada, hakem adaylarının bulunduğu iki farklı listeyle ilgili yapılan değerlendirmelere de yer verildi. Karadoruk'un mesajında, 'Bu gençlik davasına baş koymuş neferler olarak bunlardan biri de sensin, bu iki listeye de itirazın olacağını sanmıyorum' ifadelerinin bulunduğu kaydedildi. Yazışmaların devamında 'Bu liste çok kritik abi' mesajının gönderildiği, ayrıca Avrupa Yakası'nda görev yapan hakemlerin yaş ortalamasına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi. (DHA)