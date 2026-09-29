AZERBAYCAN, (DHA) - AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı telefonla aradığı bildirildi. Aliyev'in, Pezeşkiyan'ı doğum günü dolayısıyla kutlayarak sağlık, uzun ömür ve görevinde başarılar dilediği belirtildi. Pezeşkiyan'ın da gösterdiği ilgi ve tebrik için Aliyev'e teşekkür ettiği aktarıldı. İki liderin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaptıkları son görüşmeyi değerlendirdikleri kaydedilen açıklamada, Azerbaycan hükümetinden bir heyetin İran'da bulunduğu ve ikili ilişkilerin gündemindeki konularla ilgili görüşmeler yaptığı da bildirildi.