ANKARA, (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Türkiye Petrolleri, inşallah günde 1 milyon varil petrol ve doğal gaz üretecek bir şirket olacak. Bizim nihai hedefimiz şudur; Türkiye, petrol ve doğal gazda dışarıdaki operasyonuyla ve Türkiye içerisindeki üretimiyle kendi kendine yeten bir ülke olacak' dedi.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin Karadeniz'deki fosil yakıt arama ve üretim çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Bayraktar, ekim ayı sonunda Karadeniz'deki görevine uğurlanacak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun içerisinde 21 ayrı tesis bulunduğunu belirterek, 'Bunların 11'ini tamamen yeni yaptık, 10 tanesini yeniledik. 11'in 4'ü yurt dışından geldi, 7 tanesi Türkiye'de yapıldı. Yüzde 70'i Türkiye'de yapıldı. Türkiye'deki sanayimiz bunu yaptı' dedi.

'TERSİNE BEYİN GÖÇÜ GERÇEKLEŞTİRDİK'

Platformda şu anda 7 bin kişinin çalıştığını ifade eden Bakan Bayraktar, yaklaşık 30 kilometre borulama, yaklaşık 642 kilometre kablolama yapıldığını belirtti. Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformunun 20 yıl boyunca aynı noktada üretime devam edeceğini ifade etti. Enerji alanındaki insan kaynağının da yerlileştiğine dikkat çeken Bayraktar, 'Eskiden buralarda yabancı kaptanlar veya sondaj personelleri olurdu. Orası da yüzde 70'lerin üzerine çıkan bir rakama geldi. Türkiye'nin bu alanda çalışan önemli bir insan kaynağı yurt dışına gitmişti. Çoğunluğu dışarıda çalışıyordu. Dışarıda çalışanlar, 'Türkiye'de bu kadar büyük bir operasyon var' dediler. Dolayısıyla dışarıdan tersine beyin göçünü de gerçekleştirmiş olduk' diye konuştu.

'ÜRETİMİMİZİ 4 KATINA ÇIKARACAĞIZ'

Üretimin 3'üncü fazında yeni bir yüzer üretim platformunu daha devreye alacaklarına işaret eden Bayraktar, 'Onunla beraber üçüncü fazı tamamlayacağız ve üretimimizi 4 katına çıkaracağız. Onun ismi şu anda belli değil. İmalatı şu anda devam ediyor. Hedefimiz, onu 2027 sonu gibi yurt dışından Türkiye'ye getirmek ve 2028'de de üretimde onu devreye almak' dedi. Dünyanın küresel anlamda büyük bir enerji krizi yaşadığını vurgulayan Bayraktar, 'Etrafımızın ateş çemberi olduğu dönemde Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güvenli bir liman. Bu ateş çemberinden ülkemizi korumaya gayret ediyoruz. Özellikle enerjiyle alakalı yaşanan sıkıntılara rağmen biz ülkemizde arz güvenliği noktasında bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Gazımız, elektriğimiz, petrolümüz, akaryakıtımız; her şeyimiz var ama çok zorlu bir süreç olduğunu bilmemiz gerekiyor ve her geçen gün kriz adeta daha da derinleşiyor' değerlendirmesinde bulundu.

'HEDEF 1 MİLYON VARİL'

Hürmüz Boğazı krizinin peşine Babülmendep Boğazı'nın eklendiğini ifade eden Bayraktar, 'İş her geçen gün zorlu bir hale geliyor. Böyle bir dönemde kendi enerjine sahip olmak, çok kıymetli bir hale geldi. Biz bunu hep şöyle ifade ediyoruz; Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hikayesi, Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını bitirme hikayesi. İşte bu gördüğünüz eser, bu yoğun gayret, bu yolda atılan adımlardan bir tanesi. Türkiye Petrolleri, inşallah günde 1 milyon varil petrol ve doğal gaz üretecek bir şirket olacak. Bu rakam, bugün Türkiye içi ve dışında 350 bin varillerde. Bu rakamı, 2028'de 550-600 bin varillere ve ondan sonra da günde 1 milyon varil hedefine götüreceğiz. Bizim nihai hedefimiz şudur; Türkiye, petrol ve doğal gazda dışarıdaki operasyonuyla ve Türkiye içerisindeki üretimiyle kendi kendine yeten bir ülke olacak' dedi.

'FİYAT ARTIŞLARINI HİÇ YANSITMADIK'

Küresel düzeyde artan enerji maliyetleriyle birlikte enerji faturalarındaki desteğin de arttığına dikkat çeken Bayraktar, 'Türkiye farklı kaynaklardan farklı fiyatlarla doğal gazını tedarik ediyor ama biz bunu minimum düzeyde vatandaşlarımıza yansıtıyoruz. Mesela, şu yaşanan fiyat artışlarını hiç yansıtmadık. Yüzde 50'ler mertebesinde olan doğal gazdaki destek, bu artan maliyetlerle beraber aslında şu anda biraz daha artmış durumda' diye konuştu.

'EŞEL MOBİL SİSTEMİN MALİYETİ 250 MİLYAR TL'

28 Şubat'ta İran'da başlayan olayların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla eşel mobil sistemi ile vatandaşa akaryakıttaki artışı yansıtmamak için vergiden vazgeçildiğini ifade eden Bayraktar, 'Maddi karşılığı ne kadar biliyor musunuz; 250 milyar TL. Devletimizin bütün imkan ve kabiliyetleriyle vatandaşımıza bu maliyetleri en az şekilde nasıl yansıtırız; bunun peşindeyiz' dedi. Şu anda yeni bir enerji mimarisi üzerinde çalıştıklarını da belirten Bayraktar, 'COP31'den önce, ekim sonu veya kasım başı gibi bu yeni enerji mimarimizi açıklayacağız. Orada Türkiye'nin 2040 hedeflerini; elektrikten doğal gaza, doğal gazdan petrole ve yenilenebilir enerjiye bütün alanları kapsayacak şekilde kapsamlı bir programda çalışıyoruz' diye konuştu. (DHA)