Serhat YILMAZ/AKYAZI, (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, G.Ç. (37), tabancayla kardeşi E.Ç.'yi (35) vurup yaraladıktan sonra kaçtı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi'ndeki otoparkın yakınlarında meydana geldi. G.Ç. ile kardeşi E.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.Ç., tabancayla kardeşi E.Ç.'ye ateş etti. Kasığından vurulan E.Ç., yere yığıldı, şüpheli G.Ç. ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.Ç., sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)