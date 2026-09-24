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İSTANBUL,(DHA)- SERMAYE piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın gözaltı görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Turhan'ın polis ekipleri tarafından araca bindirildiği anlar yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın gözaltı görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Turhan'ın polis ekipleri tarafından araca bindirildiği anlar yer aldı. (DHA)
Kaynak: DHA