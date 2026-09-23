Canan İLARSLAN- Şevval CİNDİR / İSTANBUL, (DHA) - ADALAR Belediye başkan vekili seçimini 4'üncü turda AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz 5 oy ile kazandı. Seçimin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Kemal Türkyılmaz basın açıklaması yaptı.

Adalar Belediye başkan vekili Medine Pamuk'un sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etmesinin ardından yeni başkan vekilinin belirlenmesi için seçim yapıldı. 4'üncü turda AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz 5 oy ile başkan vekili seçildi. Seçimin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Kemal Türkyılmaz basın açıklaması yaptı.

'BU ÇÜRÜMÜŞ YÖNETİM ANLAYIŞININ BÜTÜN ADALILAR TARAFINDAN İFADE EDİLDİĞİNİ GÖRÜRÜZ'

Seçimin ardından İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir açıklama yaptı. Özdemir, 'Bugün Adalar ilçemizde önemli bir seçim geçirmiş bulunmaktayız. Ama öncelikle bu günlere nasıl geldiğimizi ifade etmiş olalım. Başta Adalar Belediyesi'ndeki 30 farklı fiilden rüşvet operasyonları dolayısıyla belediye başkanlığı görevden el çektirilmişti. Bu fiillere gelecek olursak, basına da yansıdı. Çikolata kutularında, viski kutularında para transferleriyle ve yine ortam dinlemesindeki yapılan ses kaydı incelemelerini basına yansıdığına şahidiz. Bu süreçler dolayısıyla Adalar Belediye Başkanlığı görevinden alınmıştı. Hemen sonrasında yapılan başkan vekili seçimi gerçekleşti ve yakın zamanda seçilen başkan vekili sağlık sorunları dolayısıyla görevden ayrıldığını belirtti. Ve sonrasında yeni bir seçim, başkan vekili seçimi Adalar ilçemizde gerçekleşti. Geçtiğimiz pazartesi günü gerekli çoğunluk sağlanamadığı için seçim bu sabaha ertelendi ve bugün yapılan seçimlerde özellikle şunu da ifade edeyim; Adalar ilçemizde kime giderseniz gidin, Adalar ilçemizde kime sorarsanız sorun, maalesef bu fiillerin dolayısıyla, ilçedeki hizmetsizlik dolayısıyla Adalar ilçemizde bu çürümüş yönetim anlayışının bütün Adalılar tarafından fark edildiğini, ifade edildiğini görürüz. Ve sonrasında bu gerçekten adalar adına yapılan sıkıntılı fiiller dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin de bir kısmının bu durumdan şikayetçi olduğunu haber aldık, duyumları da bize ulaşmıştı. Bugün yapılan seçimlerde de aynı şekilde bu fiillerden ve durumlardan rahatsız olan Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi ve iki AK Partili meclis üyelerimizle birlikte 5 oyla Kemal Türkyılmaz beyi Adalar Belediye Başkanı vekili olarak seçmiştir. Adalarımıza ve İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun' dedi.

'ADALAR İLÇEMİZ İSTANBUL'UN TURİZM POTANSİYELİNE DE ÖNEMLİ BİR KATKISI OLAN KIYMETLİ BİR İLÇEMİZ'

Abdullah Özdemir, 'Adalar ilçemiz gerçekten İstanbul'umuzun incisi, şehirlerde, şarkılarda özellikle ismi geçen İstanbul'daki büyüleyici güzelliğiyle İstanbul'un turizm potansiyeline de önemli bir katkısı olan kıymetli bir ilçemiz. Ama maalesef uzun yıllar boyunca AK Parti ve Cumhurbaşkanımızın hizmetlerinin dışında Adalar ilçemizin herhangi bir hizmet alamadığını gördük. Adalar ilçemize ne Adalar Belediyesi eliyle, ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi eliyle gerekli katkının ve hizmetin yapılamadığını üzülerek Adalar halkı da bizzat her buraya ziyarete geldiğimizde bizlere şikayetlerini ifade etmişti. Esas meselemiz inşallah bundan sonra başlıyor. Başkanvekilimizin öncülüğünde, belediye meclisimizle birlikte, ilçe teşkilatımızın da katkılarıyla inşallah Adalar ilçemizde hizmet seferberliğini hız kesmeden ve kolları sıvayarak başlatmış olacağız. Adalar ilçemiz bugüne kadar almış olduğu tüm hizmetleri, az önce de ifade ettik, Cumhurbaşkanımız döneminde bir İlçe Belediyesi eliyle, örneğin Adalar ilçemizin su sorununu Cumhurbaşkanımız Büyükşehir Belediye Başkanlığının döneminde çözmüştür. Yine Anadolu ilçemizde doğalgaz Kadir Topbaş döneminde, AK Parti döneminde ilçemize kazandırılmıştır ve sayısız hizmetleri yine AK Parti döneminde AK Parti Büyükşehir Belediyesi ile Adalar ilçemiz almıştır. İnşallah bundan sonraki süreçte belediyemizin olağanüstü gayretleriyle, yine kurumlarımızın destekleriyle Adalar ilçemiz hak ettiği hizmetlere kavuşacaktır. Adalar ilçemizde eğitim alanında önemli hizmetleri devlet hükümetimiz yerine getirmiştir. Adalar'ın okullarında gerekli düzenlemeleri yapmıştır. Adalar ilçemizde spor merkezini Spor Bakanlığımız yerine getirmiştir. Adalar ilçemizdeki gerekli sağlık hizmetlerini ve hastanelerimizi yine Sağlık Bakanlığımız getirmiştir. Bundan sonraki süreçte de aynı ciddiyetle ibadethanelerin de yine süreç içerisinde yenilenmesini yine AK Parti teşkilatımızın öncülüğünde AK Parti hükümetlerimiz öncülük etmiştir' ifadelerini kullandı.

'ADALAR İSTANBUL'UN ASLINDA BİR ÖZETİDİR'

Abdullah Özdemir, 'Adalar İstanbul'un aslında bir özetidir. İstanbul'da bulunan tüm semavi dinlerin mensupları adalarda bulunmaktadır. İstanbul ve aslında ülkemizin tüm yöresinden insanların da adalarda yaşadığını biliriz. Bu güzel yapının, kozmopolit yapının korunması, güçlendirilmesi, buradaki tüm kardeşlerimizin eşit hizmet alabilmesi ve gerekli hizmetle inşallah bundan sonraki süreçte daha da güzel bir adalara ulaşmamıza ilçe başkanlığımız, belediye başkan vekilliğimiz ve buradaki arkadaşlarımız vesile olacaktır. Adalarımızın sokaklarındaki çöp problemini biliyoruz. Burada vatandaşlarımızın hangi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Çocuklarımızın eğitim kurumlarındaki servis hizmetini gerektiği gibi yürütemeyen Adalar Belediyesi'nin durumunu biliyoruz. Bununla ilgili gerekli tüm altyapının oluşturulmasını yine AK Parti Belediyesi olarak bizler sağlayacağız. Adalar ilçemizin örneğin olağanüstü bir turizm potansiyeli mevcut ama maalesef burada esnafımız yalnız bırakılmıştır. Burada Adalar halkımız yalnız bırakılmıştır. İnşallah Adalar halkımızın beklentilerini karşılayacağız. Adalardaki spor kulüplerimizin beklentilerini karşılayacağız. Adalardaki tüm fertlerimize tek tek dokunacak Adalar ilçemizde inşallah hizmetlere hep birlikte ulaşacağız' diye konuştu.