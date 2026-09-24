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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Tera Holding yönetim kurulu üyesi Emre Alkin'in sağlık kontrolü görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Alkin'in polis ekipleri tarafından hastaneye getirildiği anlar yer aldı. (DHA)

Cevdet Yılmaz: Sermaye piyasalarımız eskisinden daha güçlü şekilde yoluna devam edecektir

İSTANBUL,(DHA)- SERMAYE piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Tera Grubu şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapan Emre Alkin'in sağlık kontrolü görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Alkin'in polis ekipleri tarafından hastaneye getirildiği anlar yer aldı.

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