Canan İLARSLAN-Şevval CİNDİR / İSTANBUL, (DHA) - ADALAR Belediye başkan vekili seçimini 4'üncü turda AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz 5 oy ile kazandı. Seçimin ardından Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik açıklama yaptı.

Adalar Belediye başkan vekili Medine Pamuk'un sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etmesinin ardından yeni başkan vekilinin belirlenmesi için seçim yapıldı. 4'üncü turda AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz 5 oy ile başkan vekili seçildi. Seçimin ardından Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik açıklama yaptı.

'BİZ BU TİYATRONUN BİR PARÇASI OLMAYACAĞIZ'

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 'Tutuklanmış ve serbest kalmış bir başka meclis üyesi şu anda aramızda. Biz de bir dilekçeyle başvuru yaptık. Dedik ki; madem Nesimi adayında kısıtlılığı kaldırılsın, o da oy kullansın. İkisi de tutuklanmış, serbest kalmış. Hayır. Çünkü niye? Nesimi aday AKP'ye oy vermeyecek, bizim adayımıza oy verecek. Ve yine bürokrasinin içerisinde olduğu, burada bürokratların binalarının kullanıldığı bir akşam, gece operasyonuyla bir belediye meclis üyesi daha tehdit edilerek iradesi değiştirildi. Oylama başladı. Oylama başladıktan sonra zaten tablo ortadaydı. İkinci turda 5'e 4 bir sonuç çıktı. Üçüncü turda biz 'Bu tiyatronun, Adalar halkının iradesine çökme girişiminin bir parçası olmayacağız.' dedi. Biz, 'Bu oyunun bir parçası olmayacağız' diyerek dört belediye meclis üyesiyle beraber o salondan ayrıldık' dedi.

'BU SEÇİM USULÜNE UYGUN GERÇEKLEŞMEMİŞTİR'

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 'Bu seçim usulüne uygun gerçekleşmemiştir. Bu seçim iptal olmuştur. Seçim nasıl usulüne uygun gerçekleşmemiştir? Çökme girişimi ayrı bir meseldir. Seçimin usulüne uygun gerçekleşmemesi ayrı bir meseldir. Divan kuruldu, oluştu. Seçim başlarken divan başkanı sözlü olarak yoklama yapmamıştır. Belediye meclis üyelerini tek tek yoklamalarını almamıştır. Bu şekilde seçimi başlatmıştır. Ayrıca görevden uzaklaştırma kararı olan kişinin, Yavuz Çiftçioğlu isimli Adalar halkının iradesine ihanet eden, dün gece tehditle, baskıyla ikna edilen kişinin kısıtlılığının kaldırıldığına yönelik yazı meclise okunmamıştır. Ayrıca en baştan bizim istifa ettirdiğimiz ve yerine gelen meclis üyesinin seçim kurulu kararıyla oy kullanma hakkı olduğu meclise okunmamıştır. Bu birinci meseldir. İkinci mesele şudur: Divanda şu anda iki aday vardı seçimde. İki adaydan bir tanesi divanda görevliydi. Divanda görevli olmasına rağmen belli bir aşama sonra şu anda divanda oturan üç kişiden bir tanesi bu seçimde adaydır. Bayrampaşa'da divanda oturan üç kişiden birisi aday olduğu için ve seçimi kazandığı için seçim iptal edilmişti. Dolayısıyla buna yönelik iptal dilekçemizi verdik. Divanda şu anda oturan üç kişiden bir tanesi adaydır. Bu seçim bu şekilde devam edilemez, iptal edilmelidir. Buna rağmen seçimleri devam ettirdiler. Şimdi bu seçimle ilgili bir iptal başvurusunu gerçekleştireceğiz. Bu seçim usulüne uygun yapılmamıştır. Az önce saydığım gerekçelerle iptal başvurusunu gerçekleştireceğiz' dedi. (DHA)