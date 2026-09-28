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Bir süre yolda trafik kontrollü olarak sağlanırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaza, saat 14.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri, İnegöl'ün kırsal Rüştiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl yönüne giden İzzet Ö.'nün kullandığı 16 BVV 696 plakalı şeker yüklü TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yağmur suyu kanalına uçtu. Kazada sürücü yaralanırken, TIR'da bulunan şekerler çevreye saçıldı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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