Berkay YILDIZ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUNSPOR Futbol Direktörü Fuat Çapa, 'Milli takımdan gelen oyuncularda herhangi bir sakatlık olmazsa Trabzonspor maçında tam kadro olmayı bekliyoruz. Samsunspor'un hedefi her zaman maç kazanmaktır. İlk defa Trabzon'la oynamıyoruz. Geçmişte Trabzon'u yenmişliğimiz var. Büyük taraftarımızın desteğiyle güzel bir derbi olmasını diliyoruz' dedi.

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, takımın sakatlık durumu, hedefler ve Süper Lig'in 7'inci haftasında oynayacakları Trabzonspor karşılaşması hakkında DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Milli takım karşılaşmalarının ardından tüm takım birlikte çalışma fırsatı yakalayacaklarını ifade eden Fuat Çapa, 'Milli takıma giden oyuncular hariç, tüm takım halinde antrenmanlara başlayacağız. Uzun süredir arzuladığımız, tüm takım halinde bir çalışma fırsatı yakalamış olacağız. Milli takımda olan oyuncularımız hariç, onların dönüşüyle birlikte tam kadro Trabzonspor maçına hazır olmuş olacağız inşallah. Tabii oyuncuların gelmesi bizim adımıza büyük bir artı olacak' diye konuştu.

'SAMSUNSPOR'UN HEDEFİ HER ZAMAN MAÇ KAZANMAKTIR'

Trabzonspor karşısında galip gelmek için sahaya çıkacaklarını belirten Çapa, 'Çünkü özellikle hücum hattında çok fazla alternatifimiz hiç yoktu diyecek kadar eksiktik. Son anda giden oyuncular oldu. Onların yerini tamamlamak, bu süreç içerisinde de yeni gelen oyuncuların adapte olması çok uzun bir süreç. Beklediğimiz bir süreç ama açıkçası sezon başında bu kadar sakatın bir anda olması bizi biraz aksattı. Genç oyunculardan kuruluyoruz. Bunun bir süreç olduğunu ve sabretmemiz gerektiğini biliyoruz. Ama artık ligin 7'nci haftasına geldik. Bundan sonraki süreçte tabii ki daha işin bilinciyle ve belirli bir oyun disipliniyle oynamak zorundayız. Bunu da yapacağımızdan en ufak bir şüphem yok. Biz bundan sonraki süreçte daha iyi oyun ve daha iyi sonuçlar alacağız. Milli takımdan gelen oyuncularda herhangi bir sakatlık olmazsa Trabzonspor maçında tam kadro olmayı bekliyoruz. Sakat olan oyuncularımız çalışmalarına devam ettiler. Samsunspor'un hedefi her zaman maç kazanmaktır. İlk defa Trabzon'la oynamıyoruz. Sonuçta geçmişte Trabzon'u yenmişliğimiz var. Şu ana kadar oynamış olduğumuz oyun, bizim takım olarak gerçek gücümüzle ortaya koyduğumuz oyun olmadı. Büyük taraftarımızın desteğiyle güzel bir derbi olmasını diliyoruz. Evimizde, taraftarımızın yanında oynuyoruz. Taraftarımızı bugüne kadar çok üzdük. Onları bu karşılaşmada mutlu etmek istiyoruz. Bunun için de gerekli çalışmaları teknik ekibimiz yapacaktır. Biz de kendilerine gereken desteği göstereceğiz' ifadelerini kullandı.

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