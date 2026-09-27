Mehmet İNAN - Cennet PORSUK - Hasan BOZBEY / BURSA,(DHA)- UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki 2'nci maçında yarın İtalya ile karşılaşacak Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, kendi açısından duygusal bir maç olacağını ifade getirdi. Montella, 'Bu ülkeyi çok seviyorum ve her zaman sizden biri olarak hissettirdiniz. O yüzden aklınız kalmasın, yüreğim, bütün niyetim her zaman sizin için mücadele edecek. Çünkü sahaya çıktığımızda Türkiye'den başka hiçbir şey görmeyeceğim' dedi.

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki 2'nci maçında yarın İtalya ile karşılaşacak Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcularda Zeki Çelik basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İtalya ile iki sene önce de hazırlık maçında karşılaştıklarını ve duygusal anlamda gerçekten etkileyici olduğunu belirten Montella, 'Bu ülkeyi çok seviyorum ve her zaman sizden biri olarak hissettirdiniz. O yüzden aklınız kalmasın, yüreğim, bütün niyetim her zaman sizin için mücadele edecek. Çünkü sahaya çıktığımızda Türkiye'den başka hiçbir şey görmeyeceğim. O yüzden ne kadar zorlasa da duygusal anlamda bazen, spor bu, yaptığımız iş de bu. O yüzden yarın sahaya çıktığımızda sadece Türkiye için atan bir yüreğim olacak' diye konuştu.

'SON MAÇA NAZARAN DAHA FAZLASINI YAPMAK İSTİYORUZ'

Yarın daha fazla topa sahip olmaya çalışacaklarını dile getiren Vincenzo Montella, 'Son maça baktığımızda ilk yarıda ve ikinci yarıda topa sahip olma oranımız belki yüzde 60-40 gözüküyor ama o değişkenlik gösterdi maç esnasında aslında. Tabii ki de son maça nazaran topla çok daha fazlasını yapmak istiyoruz. Daha güçlü sahip olmamız gerekiyor, bunun farkındayız ve ona göre de istediğimiz performansı sahaya yansıtmak istiyoruz' dedi.

'ORKUN BURADA KALMAK İSTEDİ

Orkun Kökçü hakkında da konuşan Montella, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Orkun Kökçü'nün durumuna gelince şunu söylemem lazım, neler konuşuluyor kendisiyle alakalı çok fazla bilgim yok çünkü biliyorsunuz ben takip etmeyi sevmiyorum. Son dönemlerde kendi kulübünde de maçlara anestezi eşliğinde ve antrenman yapmadan çıkıyordu. O yüzden kendisine de teşekkür etmek istiyorum sizlerin huzurunda da. Çünkü burada kalmak istedi ve sonuna kadar da mücadele veriyor gelebilmek için. Bugün de açıkçası tam antrenmanı yapmadı bizimle ama antrenmanın belirli bir bölümünü yaptı ve denedik. Onu da tekrardan aramızda en yakın zamanda görmek istiyoruz. Umarım yarından itibaren de olabilir.'

'FUTBOLCULARIM İNANILMAZ ÇALIŞKANLIK GÖSTERİYOR'

Futbolcu olsaydı bu maçlarda çok motive olabileceğini söyleyen Vincenzo Montella, 'En iyilere karşı mücadele edildiğinde çok fazla motivasyona ihtiyaç duyulmuyor. Bu seviyede oynadığınızda, bu yoğun tempoda maçlar geçtiğinde zihinsel olarak ister istemez yorulma görülebiliyor. Elimizden gelen her şeyi yaparak onu da hızlı bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Futbolculara teşekkür etmek istiyorum. Çünkü inanılmaz çalışkanlık gösteriyorlar. Her şeye rağmen ne kadar yakın dursa da fikstür, çok böyle elverişli bir şekilde söylediğimiz bütün her şeyi uygulamaya çalışıyorlar' dedi.

'FARKLI POZİSYONDA OYNASALAR DA ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR'

Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın son 3 senedir birçok maçta kendi pozisyonları dışında oynadığını ve bu konuda sıkıntı yaşadıklarını belirten Montella, 'Bu futbolcular ne olursa olsun farklı pozisyonda oynasalar dahi elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Milli takım için ve sonuna kadar mücadele etmeye çalışıyorlar. Mesela iki senedir Bertuğ Yıldırım'ı yetiştirmeye çalışıyoruz, onun üzerinde durmaya çalışıyoruz. Bazen zamana ihtiyacınız olabilir belirli sıkıntıları giderebilmek için. Bununla alakalı gerçekten hepinizden ricam var. Çünkü birkaç kere Kerem ve Barış ile ilgili eleştiriler okuma fırsatım oldu. Kendi pozisyonlarında oynamıyorlar ama her şeyi yapmaya çalışıyorlar. O yüzden sonuna kadar mücadele veren bu futbolcularımıza biraz daha fazla sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum' ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Lille takımında oynayan kaleci Berke'nin Milli Takıma geri dönme ihtimalini soran gazeteciye 'Zaten daha iyi biliyorsunuz aslında olanları, süreçleri. Açıkçası herhangi bir telefon da almadım ben kendisinden. O yüzden şu anda bunu konuşmanın da doğru olduğuna inanmıyorum' diye cevap verdi.

ZEKİ ÇELİK: TAKIMIMA GÜVENİYORUM

İtalya'nın iyi bir takım olduğunu söyleyen Zeki Çelik, son dönemde İtalya'nın iyi gitmediğini ve onların da bunun farkında olduğunu ifade etti. Zeki Çelik, 'İtalya, disiplinli ve sistemli oynayan, taktiksel olarak da her şeye dikkat eden bir takım. Bireysel olarak da oyuncuları tanıyorum. Yarın bize zorluk çıkaracaklar. Duran toplarda zorluk çıkaracaklar ve buna dikkat edip inşallah yarınki maçı kazanacağız. Bursa'da 8 sene oynadım. Altyapıda değerli vakitler geçirdim. Bugün buradaysam Bursaspor sayesinde. Her zaman bu statta oynamanın hayalini kurardım. Taraftarlarımız ne zaman buraya gelsem destekleri çok iyi. Arkadaşlarım da mest oluyor. Bence takımımız adaptasyon sürecini çok iyi geçiriyor. Fransa maçında da iyi bir performans sergiledik, sadece gol atamadık. O maçta da gereken mücadeleyi gösterdik. Takım iki türlü de taktiksel olarak uyum sağlıyor. Takımıma güveniyorum. İyi bir maç bekliyorum' ifadelerini kullandı.

'KENAN'IN YOKLUĞU BİZİ ETKİLİYOR'

Kenan Yıldız'ın sakatlık sürecine ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Zeki Çelik, 'Kenan buraya gelemediği için çok üzgün. 3 aylık bir sakatlık süreci olacak. Çok kaliteli ve yıldız bir oyuncu. Onun takımda olmayışı bizi etkiliyor ama diğer arkadaşlarımız da onun yerini kapatıyor ve elinden gelen her şeyi yapıyor' dedi.