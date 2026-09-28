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Bafra Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan E.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu, 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' ile 'Kasten yaralama' suçlarından toplam 37 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. yakalandı. E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi. (DHA)

Emre ŞAHİNOL/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 37 yıl 5 ay 16 gün hapis cezası bulunan E.K. (38), polis ekipleri tarafından yakalandı.

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