Emre ŞAHİNOL/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 37 yıl 5 ay 16 gün hapis cezası bulunan E.K. (38), polis ekipleri tarafından yakalandı.
Bafra Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan E.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu, 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' ile 'Kasten yaralama' suçlarından toplam 37 yıl 5 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. yakalandı. E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi. (DHA)
Kaynak: DHA