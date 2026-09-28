Yavuz YILMAZ/ İENGÖL(Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 224 sentetik ecza ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarında şüpheli S.E.'yi yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 4 kutu halinde toplam 224 sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan S.E. hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. (DHA)