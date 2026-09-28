ANKARA, (DHA)- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Muradiye Vakfı iş birliğinde, umreye götürülen şehit aileleri, yolculuklarını tamamlayarak yurda döndü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Şehitlerimizin kıymetli emanetleri kutsal topraklardan yurda döndü. 20-28 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Umre Programı'na katılan aziz şehitlerimizin kıymetli yakınları, manevi yolculuklarını tamamlayarak yurda döndü. Aziz şehitlerimizin kıymetli emanetlerinin her daim yanında olmaya, onlar için çalışmalarımızı aynı hassasiyet ve özenle sürdürmeye devam edeceğiz' denildi. (DHA)