Mehmet İNAN - Cennet PORSUK - Hasan BOZBEY / BURSA, (DHA)- UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki ikinci maçında yarın İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı Yüzüncü Yıl Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda son antrenmanını gerçekleştirdi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, yarın oynanacak olan İtalya karşılaşması için Yüzüncü Yıl Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda antrenman yaptı. İlk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak yapılan antrenmanda Ay-yıldızlı futbolcular, düz koşu ve pas çalışmalarıyla maçın hazırlıklarını tamamladı. A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki ikinci maçında yarın saat 21.45'te Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. (DHA)