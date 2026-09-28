Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde tehlikeli şekilde aracını solladığını iddia ettiği otomobil sürücüsünün önünü kesen sürücüyle yanındaki kişiye toplam 360 bin TL ceza uygulandı. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan sürücünün aracı da 60 gün süreyle trafikten menedildi.

İnegöl ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında Bursa yönüne giden İbrahim B. yönetimindeki 26 AOD 650 plakalı otomobilin önü, aynı yönde ilerleyen Tarık Ş. idaresindeki 16 ACF 789 plakalı otomobille kesildi. Aracından inen Tarık Ş. ile yanındaki Hidayet Ş., kendilerini tehlikeli şekilde solladığını iddia ettikleri sürücüye hakaret ederken, o anlar İbrahim B.'nin araç içi kamerasına yansıdı.

YOLUNA DEVAM EDİP, İHBARDA BULUNDU

Otomobilinden inmeyip, yoluna devam eden İbrahim B., Bölge Trafik Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulundu. İhbar üzerine Tarık Ş. ve Hidayet Ş.'ye, 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' kapsamında kişi başı 180 bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL cezai işlem uygulandı. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan Tarık Ş.'nin aracı da 60 gün süreyle trafikten menedildi. (DHA)