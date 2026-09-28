Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON (DHA)- Trabzonspor'da Ruslan Malinovskyi'nin sol dizindeki şikayetlerinin devam etmesi üzerine Belçika'da artroskopik debridman cerrahisi geçirdiği açıklandı.

Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovskyi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sol dizinde meydana gelen yaygın kemik ödemi ve mekanik şikayetleri devam eden Malinovskyi'ye Belçika'da Dr. Koen Lagea tarafından artroskopik debridman cerrahisi uygulandığı belirtildi.

Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Ruslan Malinovskyi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamasında 'Futbolcumuz Ruslan Malinovskyi'nin sol dizinde meydana gelen yaygın kemik ödemi ve mekanik şikâyetlerinin devam etmesi üzerine kendisine Belçika'da Dr. Koen Lagea tarafından başarılı bir artroskopik debridman cerrahisi uygulanmıştır. Futbolcumuzun ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimizce başlanacaktır' dedi.

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