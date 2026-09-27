Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) -
STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Yunus Emre Çakar, Yunus Bozkurt, Vedat Güneş
KARACABEY BELEDİYESPOR: Orhan Kurşun - Kerem Kaya, Ahmet Ertuğrul Öztürk (Dk. 46 Yusuf Avcılar), İbrahim Has, Berke Özgün, Abdul Kadir Dursun (Dk. 58 Bora Yılmaz), Doğanay Kılıç, Arda Yumurtacı (Dk. 67 Sabrican Vural), Atakan Dama (Dk. 58 Niyazi Batuhan Salman), Tayyip Mevlit Kaya (Dk.74 Baran Engül), Oğuz Çolak
ANKARAGÜCÜ: Görkem Cihan - Osman Çelik, Mert Can (Dk. 57 Batuhan Gürsoy), İsmail Çokçalış, Halil İbrahim Pehlivan, Mesut Emre Kesik (Dk. 81 Emre Gültekin), Mahmut Tekdemir (Dk. 65 Arda Doğan), Enes Tepecik (Dk.65 Fatih Arhan), Mervan Yusuf Yiğit, Miraç Şimşek, Atakan Güner
GOLLER: Dk. 30 İbrahim Has (Kendi kalesine), Dk. 34 ve Dk. 80 Atakan Güner, Dk.78 Mervan Yusuf Yiğit (Ankaragücü) - Dk.57 Arda Yumurtacı (Karacabey Belediyespor)
SARI KARTLAR: Niyazi Batuhan Salman (Karacabey Belediyespor) - Mahmut Tekdemir, Mesut Kesik (Ankaragücü)
KIRMIZI KART: Dk.27 Oğuz Çolak (Karacabey Belediyespor)
2'nci Lig Kırmızı Grup 3'üncü hafta karşılaşmasında Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Ankaragücü'ne 4-1 mağlup oldu. (DHA)