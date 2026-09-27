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KKTC’de gastronomi ve gençler için uluslararası iş birliği adımı

2'nci Lig Kırmızı Grup 3'üncü hafta karşılaşmasında Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Ankaragücü'ne 4-1 mağlup oldu. (DHA)

GOLLER: Dk. 30 İbrahim Has (Kendi kalesine), Dk. 34 ve Dk. 80 Atakan Güner, Dk.78 Mervan Yusuf Yiğit (Ankaragücü) - Dk.57 Arda Yumurtacı (Karacabey Belediyespor)

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