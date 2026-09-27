Mehmet İNAN - Cennet PORSUK / BURSA,(DHA)- UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup 2'nci maçında yarın Türkiye'nin konuğu olacak İtalya, hazırlıklarını tamamladı.
Yarın akşam Türkiye ile karşılaşacak İtalya Milli Takımı karşılaşmanın oynanacağı Yüzüncü Yıl Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Roberto Mancini yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Sahaya çıkan İtalya Milli Takım oyuncuları, Mancini'nin yaptığı konuşmanın ardından ısınma hareketlerine başladı. İdmanın basına açık bölümünde ısınma, koşu ve pas çalışması yapıldı. Basına kapalı bölümde ise yarınki maçın taktik çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.
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