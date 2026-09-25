İSTANBUL, (DHA)- MEDİACAT ve Veri Enstitüsü iş birliğiyle, araştırmacı Bekir Ağırdır öncülüğünde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Türkiye İtibar Araştırması'nın sonuçlarına göre Orzax, gıda takviyesi kategorisinde 'Türkiye'nin En İtibarlı Markası' seçildiğini duyurdu.

Türkiye'yi temsil eden 6 bin 400 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmada markaların itibarı iki aşamalı bir metodolojiyle ölçüldü. İlk aşamada açık uçlu sorularla tüketicilerin her sektörde aklına ilk gelen markalar belirlenirken, ikinci aşamada finalistler farklı bir katılımcı grubu tarafından güven, saygı, kalite ve sosyal sorumluluk boyutlarında değerlendirildi. Orzax, gıda takviyesi kategorisinde en yüksek itibar puanına ulaşarak ödülün sahibi olduğunu bildirdi.

Orzax, Türkiye'de geliştirdiği üretim ve Ar-Ge yetkinliğini bugün 50'den fazla ülkeye taşırken, biyoteknoloji yatırımlarıyla Türkiye'de üretimi bulunmayan bazı hammaddelerin yerli üretimine de katkı sağladığını belirtti.

ALİMOĞLU: GÜVEN TALEP EDİLMEZ, HAK EDİLİR

İtibar Zirvesi'nde konuşan Orzax CEO'su Yunus Emre Alimoğlu, sağlık sektöründe itibarın ilan edilen bir iddia değil, doğru işlerin zaman içinde ortaya çıkardığı bir sonuç olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Sağlıkta güvenin arkasında mutlaka bilim olmak zorunda; bizim sektörümüzde bilimsel güvenilirlik, itibarın dört temel katmanının ötesinde beşinci bir katman gibi çalışıyor. Ham madde seçiminden üretim standartlarına, bilimsel çalışmalardan tüketiciye verdiğiniz bilgiye kadar söylediğiniz her sözün arkasında durabilmeniz gerekiyor. Biz hiçbir zaman 'Nasıl itibarlı bir şirket oluruz?' diye yola çıkmadık; 'İşimizi nasıl daha iyi yaparız?' sorusuna odaklandık. Kaliteyi gösterebilirsiniz ancak güveni ilan edemezsiniz; her iyi deneyimde tüketicinin zihninde açılan bir güven hesabına yatırım yaparsınız, o hesap yıllar içinde büyür. Bazen kısa vadede kazandırabilecek bir fırsata masada 'Hayır' diyebilmek, bir şirketin gerçek değerlerini ortaya koyar. İlkelerimiz bize yol kenarındaki bariyerler gibi rehberlik eder; bu sınırlar içinde cesur olmak gerekiyor. Bu nedenle güven talep edilmez, yıllar boyunca tutarlı biçimde çalışarak hak edilir.'

İlkeleri ve yol haritası net olan kurumların kararlarını daha sağlam bir zeminde alabildiğini vurgulayan Alimoğlu, kalite, bilim ve etik konusundaki sınırların netleşmesinin şirketlerin yatırım ve büyüme kararlarında daha cesur hareket edebilmesini sağladığını belirtti. Alimoğlu, teknolojinin sunduğu imkanların kurumsal sorumluluğu ortadan kaldırmadığını, karar süreçleri teknolojiye devredilse bile sorumluluğun kuruma ait olacağını söyledi.

TURAN: KALİTEDEN HİÇBİR KOŞULDA ÖDÜN VERMİYORUZ

Orzax Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Müge Turan ise elde edilen başarının markanın uzun vadeli büyüme yaklaşımının bir sonucu olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

'Orzax'ın sözü, insan sağlığına değer katan ve bilimin rehberliğinde geliştirilen güvenilir ürünler sunmak. 'Sağlığa Hediye', kaliteyi, bilimi, etik değerleri ve sürdürülebilirliği tek bir marka amacı altında buluşturan yaklaşımımızın ifadesi. Büyürken aldığımız en temel karar, kaliteden hiçbir koşulda ödün vermemek oldu. Hammaddeden bitmiş ürüne uzanan süreçte kaliteyi yalnızca mevzuatın gerektirdiği bir kontrol olarak değil, üretim ve Ar-Ge kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak yönetiyoruz. Sekiz yıldır aralıksız sürdürdüğümüz pazar liderliğini de ticari başarının ötesinde, bilim, kalite ve güvenle oluşturduğumuz marka değerinin ölçülebilir karşılığı olarak görüyoruz.'

Orzax'ın uzun vadeli hedeflerine de değinen Turan, şirketin bilim, kalite, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinden ödün vermeden büyümeyi sürdüreceğini belirtti. Turan, Orzax'ın 2030'da dünyanın en büyük 10, 2035'te ise ilk 5 gıda takviyesi şirketinden biri olmayı hedeflediğini kaydetti.