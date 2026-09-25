Ece ÇAM- Hadican EROL/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Turizm Fuarı (ITF'26), turizm sektörünün ulusal ve uluslararası aktörlerini İstanbul'da bir araya getiriyor. Fuara ilk kez katılan Here Event seyahat, ulaşım, konaklama, MICE, etkinlik, catering ve destinasyon operasyonlarını bir arada yöneten ekosistemiyle fuarda yer aldı. Here Event Kurucu Ortağı Gökhan Malkoç, 'Teknolojiye gerçekten çok büyük yatırım yapıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 800 bin dolarlık bir teknoloji yatırımımız oldu sadece turizm anlamında. 3 tane ayrı uygulamayla, araçla şu an turizmin içinde teknoloji ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz' dedi.

İstanbul Turizm Fuarı (ITF'26), 24-25 Eylül tarihleri arasında Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenleniyor. Otellerden seyahat acentelerine, tur operatörlerinden destinasyonlara, havayollarından MICE ve etkinlik şirketlerine kadar turizm sektörünün farklı alanlarından katılımcıları buluşturan fuarda B2B görüşmeler gerçekleştiriliyor.

Fuar kapsamında networking etkinlikleri, zirveler ve sektör oturumları da düzenleniyor. Yalnızca turizm profesyonellerinin ziyaretine açık olan fuarda, ticari bağlantıların geliştirilmesi, yeni pazarların oluşturulması ve sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi hedefleniyor.

'13 AYRI NOKTADA TURİZM SEKTÖRÜNÜN AKTİF OLARAK ROLLERİNDEN BİR TANESİYİZ'

Here Event'in Bahçeşehir Üniversitesi'nden mezun bir grup arkadaş tarafından bir girişim hayaliyle kurulduğunu söyleyen Here Event Kurucu Ortağı Gökhan Malkoç, 'Bugün İstanbul Turizm Fuarı'ndayız. Bugün bizim için de önemli bir gün. Çünkü heyecanlıyız, buraya şirket olarak ilk kez katılıyoruz. Yaptığımız çalışmaları, yenilikleri, teknolojileri İstanbul Turizm Fuarı'nda anlatabilme şansı buluyoruz. Ve İstanbul Turizm Fuarı'nı gerçekten biz değerli buluyoruz. İstanbul gibi bir şehirde, aslında tüm destinasyonların merkezi olan bir yerde böyle fuarların, böyle çalışmaların turizm anlamında daha çok olması gerektiğine inanıyoruz. Here aslında en başta Bahçeşehir Üniversitesi'nden mezun bir grup arkadaş tarafından bir girişim hayaliyle kuruldu. Tabii akabinde başka başka alanlara yöneldi; sadece etkinlikte kalmadı, uçtan uca bir seyahat deneyimi yaşatmaya başladı. Şu an o Bahçeşehir Üniversitesi'nden mezun olan arkadaşlar yaklaşık 250 kişilik bir ekosistem yaratmaya başladılar. Yaklaşık 13 ayrı noktada turizm sektörünün aktif olarak rollerinden bir tanesiyiz' dedi.

'KENDİ TECRÜBEMİZLE, KENDİ YÖNETMEK İSTEDİĞİMİZ ŞEKİLDE İLERLETİYORUZ'

Hem seyahat acentesi hem de etkinlik şirketi olduklarını belirten Malkoç, 'Here Event olarak aslında uçtan uca etkinlik tasarlıyoruz. Burası hem bir seyahat acentesi hem de bir etkinlik şirketi. Ama bir seyahatin, bir etkinliğin içinde olması gereken tüm yapı taşlarına kendisi sahip. Biz 13 ayrı iş kolunda burada 13 ayrı şekilde iş yönetiyoruz. Sadece misafirlerin bir etkinliğe katılması, bir otelde konaklaması ya da herhangi bir yere ulaşması değil; onun süreç boyunca yaşadığı deneyimi tasarlamakla ilgileniyoruz. O yüzden gastronomiden tutun insan kaynaklarına, catering'e, onun haricinde teknoloji yazılımlarına, acente hizmetlerine biz hepsini burada ayrı ayrı firmalar üstünde götürüyoruz ve hepsini kendi tecrübemizle, kendi yönetmek istediğimiz şekilde ilerletiyoruz. Burada özellikle turizm teknolojileri tarafında Mova Tech ismini yakın zamanda çok fazla duymaya başlayacağız. Gelecekte de Here bu tarafta hem etkinlikleri deneyimleyen, deneyimleten, tasarlayan hem de aynı zamanda turizm teknolojilerini çok aktif olarak kullanan ve sektöre yeni bir soluk getiren bir alana doğru gidecektir' diye konuştu.

'GELECEKLE İLGİLİ 3 VİZYON ÇİZİYORUZ'

Malkoç, 'Son aslında 10 yıldır, 15 yıldır teknoloji namına çok fazla şey tartışıyoruz ama özellikle son 1-2 yıldır yapay zekanın daha da fazla hayatımıza girmesiyle 'Acaba bazı meslek grupları, bazı alanlar boşa mı düşüyoru hep tartıştık. Tabii ki yapay zeka çok önemli; biz şu an her alanımızda kullanıyoruz. Özellikle teknolojiyle ilgili kullandığımız alanların tamamında yapay zeka entegrasyonlarımız var. Ama bu demek değil ki insanı bu işin içinden çıkartabiliriz. Özellikle turizm tarafında insan bu işin merkezinde ve odağında olmalı ki iş kusursuz bir şekilde yürüyebilsin. Biz gelecekle ilgili aslında 3 vizyon çiziyoruz: Teknolojiye yatırımlar yapabilmek, farklı destinasyonlar üretebilmek ve mevcutta bulunduğumuz odağı en güçlü hale getirebilmek. O yüzden bunlar için de çalışıyoruz' dedi.

'TEKNOLOJİYE ÇOK BÜYÜK YATIRIM YAPIYORUZ'

Yılda 400- 450'den fazla etkinlik yaptıklarını söyleyen Malkoç, 'Şu an yılda yaklaşık 400-450'den fazla etkinliğe imza atıyoruz. Tabii ki hali hazırda özel ve kamu sektörde çalıştığımız, seyahat acenteliğini yaptığımız birçok firma var ama biz bunların dışına çıkarak farklı etkinliklere odaklanabilmek, misafirin aklına gelen ilk soru 'Ben orada ne yapacağım?' sorusunun cevabını verebilmekle ilgili uğraşıyoruz. Buradaki deneyimi kuvvetlendirmeye çalışıyoruz ve tüm dünyada hizmet verebilir bir hale gelmeye çalışıyoruz. Bu anlamda çok değerli iş ortaklarımız var, beraber çalıştığımız çok güçlü yapılar var. Ve en önemlisi 8 yıllık bir şirket Here Event ama yaklaşık 15 yıllık bir saha deneyimine sahip ekibi var, dinamik bir ekibi var. Bu dinamik ekibin tüm pozitifliğini kullanarak, tüm avantajlarını kullanarak yeni alanlara giriyoruz. Bu alanların en başında geleni teknoloji. Teknolojiye gerçekten çok büyük yatırım yapıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 800 bin dolarlık bir teknoloji yatırımımız oldu sadece turizm anlamında. 3 tane ayrı uygulamayla, araçla şu an turizmin içinde teknoloji ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.