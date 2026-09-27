ANKARA, (DHA)- İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, 'Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümünü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutluyorum' açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Türk donanmasının 27 Eylül 1538'de, Preveze'de kazandığı büyük zafer, Akdeniz'deki Türk hakimiyetini pekiştirerek denizcilik tarihine silinmez bir iz bıraktı. Preveze'den bugüne uzanan güçlü denizcilik geleneğimiz; Mavi Vatan'ın güvenliği için görev yapan Deniz Kuvvetlerimizle yaşamaya devam ediyor. Başta Barbaros Hayreddin Paşa olmak üzere kahraman leventlerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle; gazilerimizi minnetle anıyorum. Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümünü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutluyorum' ifadelerini kullandı. (DHA)