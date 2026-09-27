ANKARA, (DHA)- İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, 'Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümünü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutluyorum' açıklamasını yaptı.

MSB, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü videolu mesajla kutladı
MSB, Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü videolu mesajla kutladı
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Türk donanmasının 27 Eylül 1538'de, Preveze'de kazandığı büyük zafer, Akdeniz'deki Türk hakimiyetini pekiştirerek denizcilik tarihine silinmez bir iz bıraktı. Preveze'den bugüne uzanan güçlü denizcilik geleneğimiz; Mavi Vatan'ın güvenliği için görev yapan Deniz Kuvvetlerimizle yaşamaya devam ediyor. Başta Barbaros Hayreddin Paşa olmak üzere kahraman leventlerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle; gazilerimizi minnetle anıyorum. Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümünü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutluyorum' ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak: DHA