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Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)

Kaza saat 13.00 sıralarında Atatürk Mahallesi TEM Otoyolu Bağlantı Yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NNM 984 plakalı motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken gidon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

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