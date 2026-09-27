İSTANBUL, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bu yılın ilk 6 ayında 25 milyar 746 milyon dolar turizm geliri elde ettiğini belirterek, 2026 sonunda turizm gelirinin 65 milyar dolar seviyesine ulaşacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Turizm Günü dolayısıyla sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, paylaşımında, 'Ülkemizin bacasız sanayisi turizm sektörümüzün Dünya Turizm Günü'nü tebrik ediyorum. Bu yılın ilk 6 ayında 25 milyar 746 milyon dolar turizm geliri elde ettik. 2026 sonunda inşallah hedeflerimize uygun şekilde 65 milyar dolar seviyesine ulaşacağız' ifadelerine yer verdi. (DHA)