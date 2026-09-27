BİRLEŞİK KRALLIK, (DHA) - İNGİLTERE'de ABD uçaklarının İran'a yönelik hava operasyonları için kullanıldığı Fairford Üssü bitişiğindeki köyde bazı evler, bir grup şüpheli nedeniyle boşaltıldı.

Gloucestershire Polisi'nden yapılan açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Üssü'nün bitişiğindeki Whelford köyündeki bazı evlerin ilan edilen acil durum nedeniyle tahliye edildiği bildirildi. 'Patlayıcılar Yasası'nı ihlal' suçlamasıyla bir grubun bu sabah gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, İngiltere ordusuna bağlı bomba imha ekiplerinin bölgedeki bazı araçları incelediği aktarıldı. Açıklamada, tahliye edilenlerin bölgedeki bir spor salonuna taşındığı, olayın kontrol altında olduğu ancak bölgenin güvenlik kordonu altında olmaya devam edeceği belirtildi.