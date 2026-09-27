Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'ın Ağaçören ilçesinde, Fadime Görgülü'nün 2007 yılında kaybolmasına ilişkin dosya yeniden açıldı. Aile bireylerinin çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına alınan ağabeyi İlhan Görgülü ve yengesi Hava Görgülü tutuklandı.

Ağaçören ilçesinde 2007 yılında 36 yaşındayken kaybolan ve bekar olduğu öğrenilen Fadime Görgülü'nün ailesi, 2021'de kayıp başvurusunda bulundu. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, Görgülü'nün akıbetine ilişkin dosyayı tekrar açtı. Yeniden değerlendirilen deliller ve yapılan çalışmalarla soruşturma derinleştirildi. Görgülü'nün evinde kadavra arama köpeği ve yer altı görüntüleme cihazlarıyla aramalar yapıldı.

KEMİK PARÇALARI VE 3 BİLEZİK BULUNDU

Yeniden başlatılan soruşturmada ilk olarak Fadime Görgülü'nün ağabeyi İlhan Görgülü ve yengesi Hava Görgülü'nün ifadesi alındı. Jandarma ekiplerinin, aile bireylerinden aldığı ifadelerin çelişkili olduğunu fark etmesi üzerine, olayın cinayet olabileceği değerlendirildi. Hava Görgülü'nün ifadesinde, olayı anlatması üzerine Görgülü'nün evine yakın yerdeki boş arazide kazı çalışması yapıldı. Kazılarda insana ait kemik parçaları ve 3 adet altın bilezik bulundu. Kemik parçalarının kime ait olduğu, yapılacak DNA testinin ardından kesinleşecek.

Fadime Görgülü'nün ağabeyi İlhan Görgülü ve yengesi Hava Görgülü, gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği mahkemede tutuklandı. (DHA)