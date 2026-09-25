KONYA, (DHA)- ÇUMRA Şeker Fabrikası'nın 23'üncü kampanya açılış programı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Konya'nın pancar üretiminden önemli bir rol üstlendiğini belirterek iştirakleriyle ülke ve bölge ekonomisine önemli katkı sunduklarını aktardı.

Çumra Şeker Fabrikası'nın 23'üncü kampanya açılış programı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene Konya Valisi İbrahim Akın, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Tarım ve Orman İl Müdürü Duran Seçen, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile oda ve birlik başkanları ve çalışanlar katıldı.

'KONYA, TÜRKİYE'NİN ÜRETİM GÜCÜNDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP'

Konya Valisi İbrahim Akın Konya'nın tarım ve gıda sanayisindeki önemine dikkat çekti. Çumra Şeker'in bölge ekonomisine ve üreticilere sunduğu katkının altını çizen Akın, yeni kampanya döneminin çiftçiler ve üreticiler için hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Konya'nın tarih boyunca önemli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirten Vali Akın, kentin aynı zamanda sahip olduğu tarımsal potansiyelle Türkiye'nin gıda güvenliği ve üretim gücünde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Akın, Çumra'nın da tarımın önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade ederek, şeker pancarının münavebe sisteminden hayvancılığa kadar tarımsal üretimde çok yönlü katkı sunduğunu kaydetti. Çumra'da üretilen pancarın modern tesislerde işlenmesinin çiftçinin emeğine sahip çıkılması, bölge ekonomisinin güçlenmesi ve tarım-sanayi entegrasyonunun gelişmesi açısından önem taşıdığını dile getirdi.

Dünya genelinde tarım sektörünün iklim değişikliği ve azalan su kaynakları nedeniyle önemli bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Akın, akıllı tarım teknolojileri ve modern sulama yöntemlerinin bu sorunlara karşı önemli imkanlar sunduğunu belirtti. Akın, tarımsal üretimde başarının yalnızca tarlada üretim yapmakla sınırlı olmadığını, elde edilen ürünlerin modern tesislerde işlenerek katma değere dönüştürülmesinin de büyük önem taşıdığını söyledi. Çumra Şeker'in bu açıdan önemli bir örnek olduğunu ifade eden Akın, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi çatısı altında faaliyet gösteren fabrikaların Türkiye'nin şeker ihtiyacının yaklaşık yüzde 17'sini karşıladığını belirtti. Geçtiğimiz kampanya döneminde yaklaşık 3,5 milyon ton pancarın işlendiğini aktaran Vali Akın, kapasite artışlarıyla günlük işleme gücünün yükseltildiğini, üretim süreçlerinin kısaltılmasıyla verimlilik ve tasarruf sağlandığını ifade etti.

Akın, tarımdan sanayiye uzanan üretim zincirinin çalışanlar, üreticiler ve yöneticilerin katkısıyla büyümeye devam ettiğini belirterek, bunun Türkiye'nin üretim ve ekonomik gücüne de katkı sunduğunu söyledi. Konuşmasının sonunda Çumra Şeker'in yeni kampanya döneminde emeği bulunan tüm çalışanlara teşekkür eden Akın, 'Yeni kampanya dönemimizin; çiftçilerimize, pancar müstahsillerimize, fabrika işçilerimize, mühendislerimize ve yöneticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Programın açılış konuşmasını yapan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu da bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen Çumra Şeker Fabrikası kampanya açılışının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Erkoyuncu, 'Çumra Şeker Fabrikamız bugün Türkiye'de şeker sektörünün önemli bir kuruluşudur. Geçtiğimiz kampanya döneminde gücümüze güç katmak için Konya ve Çumra Şeker fabrikalarımızda kapasite artırımı gerçekleştirdik. Konya Şeker Fabrikamız 10 bin tondan 12 bin tona, Çumra Şeker Fabrikamız ise 16 bin tondan 20 bin tona yükseltildi. Gecikmiş bir yatırımdı ama Allah'a şükür tamamladık. Yatırımımızın toplam maliyeti 22 milyon avrodur. Türkiye'de şeker sektörünün önemli bir kuruluşuyuz. Ben bir Çumralı olarak, pancar ekicilerinin temsilcisi olarak gurur duyuyorum' dedi.

'KONYA OVASI TÜRKİYE PANCARININ YÜZDE 35'İNİ KARŞILIYOR'

Önceki kampanya döneminde Konya ve Çumra Şeker fabrikalarında toplam 3 milyon 430 bin 500 ton pancar işlendiğini belirten Erkoyuncu, bu süreçte 496 bin ton şeker üretimi gerçekleştirildiğini ifade etti. Pancar üretiminde Konya Ovası'nın Türkiye'deki pancar ekiminin yüzde 35'ini karşıladığını belirten Erkoyuncu, 'Dörtlü münavebe sistemine rağmen biz üretimde yüzde 35'i karşılıyoruz. Pancar bizim için çok kıymetli. Bu yıl pancarımız fazla, Yaradan bol rahmet verdi. Bol ve bereketli bir kampanya bekliyoruz. 201 ton ek ekim yaptırdık. Şekerde arz-talep dengesindeki olumsuzluk bizleri de etkiliyor. Gelecek yıl dengeli bir şekilde sağlıklı bir hale gelecek diye umuyorum' diye konuştu.

'FABRİKALARIMIZIN ÜRETİM GÜCÜNÜ ARTIRIYORUZ'

Başkan Erkoyuncu Konya Şeker'in iştiraklerinde gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erkoyuncu, yeni fabrikalar kurmak yerine mevcut iştiraklerin üretim gücünü artırmaya yönelik yatırımlara ağırlık verdiklerini söyleyerek şu açıklamalarda bulundu:

'Fabrikalarımızın içindeki devasa iştiraklerimizle gücümüze güç katmaya devam ediyoruz. Önceki dönem enerji kaynaklı borçlardan dolayı yeni fabrikalar kuramasak da yeni yatırımlarla iştiraklerimizin üretim gücünü artırıyoruz.'

Atıştırmalık ürün grubunda yeni hat yatırımlarının sürdüğünü belirten Erkoyuncu, toplam 8,5 milyon avroluk yatırım gerçekleştirileceğini ifade etti. Panagro'da gerçekleştirilen iyileştirme ve et süt grubunda gerçekleştirilen yeni yatırımlara da değinen Erkoyuncu, özellikle sucuk üretiminde lider durumda olduklarını aktardı.

Erkoyuncu, Panagro'da 2021 yılından bu yana gerçekleştirilen yatırımların toplam tutarının 15 milyon 389 bin 782 dolar olduğunu belirtti. Konya Şeker iştiraklerindeki GES yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Erkoyuncu, Panagro'daki 6,8 megavatlık GES'in enerji ihtiyacının yüzde 35'ini, Seydibey'deki 5 megavatlık GES'in yüzde 35'ini, Panplast'taki 3,7 megavatlık GES'in yüzde 30'unu ve Sarıoğlan'daki 1 megavatlık GES'in ise enerji ihtiyacının yüzde 95'ini karşıladığını söyledi. Yeni GES projesinin de hayata geçirileceğini açıklayan Erkoyuncu, projenin Cihanbeyli'de kurulacak yeni fabrika sahasında, yaklaşık 50 bin metrekarelik alan üzerine gerçekleştirileceğini bildirdi. Başkan Erkoyuncu, fabrikaların kuruluşunda emeği geçen isimleri de anarak, 'Geçmişte bu fabrikalarımızın kuruluşunda kim bir çivi çakmışsa Allah razı olsun. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, sağ olanlara uzun ömürler diliyorum. 2026-2027 kampanya dönemimizin hayırlara vesile olmasını diliyoruz' ifadelerini kullandı.