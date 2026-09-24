Melih Kiram GEDİK, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in Birleşmiş Milletler kürsüsünden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği ifadelere tepki göstererek, 'Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in, BM kürsüsünü kullanarak Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği ifadeleri şiddetle kınıyorum' dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan konuşmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Rum liderliğinin tutumunu eleştiren Üstel, 'Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in, BM kürsüsünü kullanarak Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği ifadeleri şiddetle kınıyorum' ifadelerini kullandı.

'KIBRIS'TA İKİYÜZLÜLÜK ARANIYORSA ADRESİ BELLİDİR'

Kıbrıs meselesindeki tarihsel gerçeklere ve yaşanan ihlallere dikkati çeken Üstel, 'Kıbrıs'ta ikiyüzlülük aranıyorsa, adresi bellidir: Güney Kıbrıs Rum liderliği ve onu koşulsuz biçimde alkışlayanlardır. Kıbrıs'ta işgal varsa, o da Rumların 1960 Cumhuriyeti'ni gasp ederek Kıbrıs Türk halkını kendi ortak devletinden dışlamasıdır. Kıbrıs'ta hukuksuzluk varsa, o da Kıbrıs Türk halkına yıllardır uygulanan insanlık dışı ambargolar ve izolasyonlardır. Kıbrıs'ta zulüm varsa, o da 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türk halkına reva görülen katliamlar, saldırılar ve sürgünlerdir. Kıbrıs'ta bugün huzur ve güvenlik varsa, bu da 'işgalci' diyerek iftira attıkları Türk askerinin adadaki varlığı ve sağladığı güvenlik sayesindedir' değerlendirmesinde bulundu.

'KIBRIS'IN GERÇEKLERİNİ DEĞİŞTİREMEYECEKLERDİR'

GKRY liderliğine seslenen Üstel, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Hristodulidis ve çevresi artık şunu çok net bilmelidir; kimlerden destek alırlarsa alsınlar, Kıbrıs'ın gerçeklerini değiştiremeyeceklerdir. Kıbrıs Türk halkı; Anavatan Türkiye'nin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle kendi yolunda, kendi iradesiyle ve kararlılıkla yürümeye devam edecektir. Kıbrıs Türk halkı vardır, egemendir ve geleceğine başkalarının karar vermesine asla izin vermeyecektir.'