Gizem CENGİL/ANKARA, (DHA)-TARIM ve Orman Bakanlığı, haziran ayına ilişkin hayvan varlığı istatistiklerini açıkladı. Büyükbaş hayvan sayısı aralık 2025'e göre yüzde 0,5 artışla 17 milyon 804 bin 510 başa, küçükbaş hayvan sayısı da yüzde 5,1 artarak 60 milyon 815 bin 177 başa yükseldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, haziran ayına ilişkin hayvan varlığı istatistiklerini açıkladı. Buna göre; büyükbaş hayvanlarda, sığır sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,5 artarak 17 milyon 640 bin 2 baş, manda sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,2 azalarak 164 bin 508 baş oldu. Küçükbaş hayvanlarda, koyun sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak 49 milyon 473 bin 446 baş, keçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,4 artarak 11 milyon 341 bin 731 baş oldu. (DHA)