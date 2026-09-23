ABD, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı William Samoei Ruto'nun eşi Rachel Ruto ile ABD'de bir araya geldi. Görüşmede sağlık, çevre, eğitim ve aile başta olmak üzere pek çok konuda fikir alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı William Samoei Ruto'nun eşi Rachel Ruto ile ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede; Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ve Afrika Kültür Evi Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam da hazır bulundu.

Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, 'Kenya Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi Rachel Ruto Hanımefendi ile Türkevi'nde bir araya geldik. Sağlık, çevre, eğitim ve aile başta olmak üzere çocukların dijital güvenliği gibi pek çok konuda fikir paylaşımında bulunduk' ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Emine Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı'nın eşi Rachel Ruto ile görüşmesinden detay görüntüler.