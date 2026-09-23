ABD, (DHA) - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin dünyanın en büyük 11'inci savunma sanayisi ihracatçısı olduğunu belirterek, 'Önümüzdeki yıl ilk 10 savunma sanayi ihracatçısı ülkeden biri olacağız' dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD'deki temasları kapsamında Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşması'na katıldı. New York'un North Bergen bölgesinde gerçekleştirilen programda iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Kacır, toplantının onur konuğu olarak katılımcılara hitap etti. Kacır, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu'ndaki hitabına değinerek, Erdoğan'ın 'kalbiyle kelamı arasına perde çekmeksizin' bütün dünyaya hakkı, hakkaniyeti, adaleti ve merhameti hatırlattığını söyledi.

Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilere de değinen Kacır, iki ülke arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda iki katına çıktığını kaydetti. Ticaret hacmindeki bu artışın önemli olduğunu ancak yeterli olmadığını belirten Kacır, 'Birlikte belirlediğimiz 100 milyar dolar hedefi için çok daha fazla çalışmamız lazım' ifadelerini kulandı.

'TÜRKİYE DÜNYANIN EN BÜYÜK 11'İNCİ SAVUNMA SANAYİSİ İHRACATÇISI'

Savunma sanayi alanındaki gelişmelere dikkat çeken Kacır, Türkiye'nin bugün dünyanın en büyük 11'inci savunma sanayii ihracatçısı konumunda bulunduğunu bildirdi. Kacır, Türkiye'nin 2027 yılında dünyanın ilk 10 savunma sanayi ihracatçısı ülkesinden biri olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

'ASKON'un değerli başkanı Orhan Aydın beyefendiye ve tüm heyetine, ekibine, her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya koydukları emek ve gayretle Türk-Amerikan ilişkilerine eşsiz katkılar sunan, elde ettikleri başarılarla iftihar kaynağımız olan ve Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınma yolculuğu içinde kıymetli başarılı projelere imza atan siz değerli dostlarımızla bir araya getirdikleri için teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah çalışmalarımızı, gayretimizi bereketlendirsin diyorum.'

Türkiye'nin, yılda 116 milyar dolar teknoloji seviyesi yüksek ve orta yüksek düzeyde ürün ihracatı yaptığını anımsatan Kacır, 'Değerli dostlar, malumumuz her yıl bu günlerde saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde bakan arkadaşlarımız, çok sayıda milletvekilimiz, iş insanımız, adeta New York'a bir çıkarma yapıyoruz. Bu yılda Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu vesilesiyle yine burada sizlerle birlikteyiz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız bugün BM Genel Kurulu'nda kendilerinin ifadesiyle kalbiyle kelamı arasına perde çekmeksizin bütün dünyaya yeniden hakkı, hakkaniyeti, adaleti ve merhameti hatırlattı. Hem coğrafi olarak dünyanın dört bir yanındaki meselelere hem de bireysel ve toplumsal yaşamın tüm unsurlarına değinen kapsamlı hitabıyla Türk milletinin tarihin en şerefli milleti olma vasfını bütün dünyaya hatırlattı ve adalet ve merhametle insanlığı yeniden buluşturma misyonumuzu aslında bizlerle de yeniden paylaşmış oldu. Bizler yürüttüğümüz bütün çalışmalarda, attığımız tüm adımlar, hayata geçirmeye gayret ettiğimiz tüm işler ve projelerde bu misyonu icra edebilmenin çabası içindeyiz. Türkiye, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda gerçekten dünyada eşine az rastlanan bir başarı hikayesine imza atmakta. Bunun en önemli boyutlarından biri iktisadi alanda, ticari alanda elde ettiğimiz kazanımlar. 23 yıl öncesinde yılda ancak 36 milyar dolar ihracat yapabilen bir ülke, şimdi 280 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiriyor. O dönemde teknoloji seviyesi orta yüksek ve yüksek düzeyde olan ürünlerde yılda ancak 10 milyar dolar ihracat yapabilen Türkiye, şimdi yılda 116 milyar dolar teknoloji seviyesi yüksek ve orta yüksek düzeyde ürün ihracatı yapıyor' değerlendirmesinde bulundu.

'TÜRKİYE, EŞİNE AZ RASTLANAN BİR BAŞARI HİKAYESİNE İMZA ATMAKTA'

Bakan Kacır, Türkiye'de dört bir yanına inşa edilen 115 teknoparkında 13 binden fazla teknoloji girişiminin ortaya koyduğu inovasyon çalışmaları olduğunu vurgulayarak, 'Bu çalışmalarla 1700'den fazla Ar-Ge ve tasarım merkeziyle 310 binden fazla Ar-Ge insan kaynağıyla kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştiren, üreten ve artık rekabetçi şekilde dünyaya sunabilen bir ülke. Bugünün Türkiye'si dünyanın en büyük 11'inci savunma sanayi ihracatçısı. İnşallah az kaldı. Önümüzdeki yıl ilk 10 savunma sanayi ihracatçısı ülkeden biri olacağız. Savunma sanayinde ihtiyaçlarımızın yüzde 80'den fazlasını kendi geliştirdiğimiz, ürettiğimiz sistemlerde, platformlarda ürünlerle karşılıyoruz. İnsansız hava araçlarında dünya lideriyiz. Aynı anda en fazla sayıda savaş gemisi üreten ülkelerin başında geliyoruz. Şu anda Türkiye'de eş zamanlı olarak 50'den fazla savaş gemisi üretilebilmekte. Kara araçlarında, deniz platformlarında, su altı araçlarında, uzay uydu sistemlerinde, siber sistemlerde ve artık kuantum sistemlerde kendi teknolojimizi geliştiren, kendi ihtiyaçlarımızı, kendi öz evlatlarımızın alın teri, akın teriyle ortaya koydukları ürünlerle karşılayabilen bir ülke olduk. Şüphesiz bu başarı hikâyesinde saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın iradesi, sağlam iradesi başrol oynadı. Fakat bunun yanında taşın sıksa suyunu çıkaracak gayrette olan, 7/24 çalışma esasıyla ülkesine katkı sunan müteşebbislerimizin, siz iş insanlarımızın, girişimcilerimizin de bu büyük zaferlerde muazzam payı var. Ben bütün bu yolculukta her daim bizimle olan Türkiye'nin kalkınma hikayesine sadece elini değil gövdesini taşın altına koyarak katkı veren sizleri ASKON üyelerini yürekten kutluyorum' açıklamasını yaptı.

'100 MİLYAR DOLAR HEDEFİ İÇİN ÇOK DAHA FAZLA ÇALIŞMAMIZ LAZIM'

ABD'nin dünyanın en büyük ekonomisi olduğuna dikkati çeken Kacır, son 10 yılda Türkiye-Amerika arasında ticaret hacminin iki katına ulaştığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

'Fakat birlikte belirlediğimiz 100 milyar dolar hedefi için çok daha fazla çalışmamız lazım. 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefi karşılıklı yatırımların, teknoloji ortaklıklarının bu gücünden çok daha ileri düzeylere erişmesi demek. Sizler gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren iş insanlarımızın işlerini daha da büyütmesi demek. İnanıyorum ki sizler burada sadece kendi iktisadi hedeflerinize erişebilmek için değil, Türkiye'nin birer akıncıları, birer temsilcileri olarak gayretlerinizi sürdürecek ve bu hedefe erişmemize katkı sunacaksınız. Bizim Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizde ticaret kadar stratejik başlıklar da büyük önem taşıyor. Son dönemde özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile arasındaki güçlü diyalog özellikle stratejik alanlarda yeni iş birliklerinin kapısını aralamamıza imkân tanıyor. Bu imkanı da iş insanlarımız inanıyorum ki en iyi şekilde değerlendirecekler. Önümüzdeki dönemde kritik teknolojilerde iş birliğimizi daha ileri seviyelere taşıyacak veri merkezleri, yapay zeka gibi alanlarda Türkiye-Amerika ortaklığını çok daha güçlü hale getireceğiz. Bizler de bu ziyaretimiz vesilesiyle çok sayıda iş insanıyla bir araya geliyor, Türkiye'nin yatırımlar için teknoloji ve araştırma geliştirme çalışmaları için sunduğu eşsiz imkânları Amerikan iş dünyasına hatırlatıyor ve kendilerini ülkemizde yatırıma ve çok daha güçlü iş birliklerine davet ediyoruz. Ve her yıl görüyoruz ki Türkiye'ye olan ilgi bir önceki yıla göre çok daha ilerlemiş durumda. Şüphesiz bunda bütün dünyada büyük krizler, büyük çatışmalar yaşanırken Türkiye'nin bir istikrar adası olarak güçlü şekilde varlığını sürdürebilmesinin muazzam payı, çok büyük etkisi var.'

'TÜRKİYE BARIŞ VE İSTİKRAR ADASI OLARAK YOLUNA EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE DEVAM ETMEYİ BAŞARIYOR'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, dünyadaki savaşlara değinerek, 'Gerçekten kuzeyimizde bir savaş var, 4,5 yıldır devam ediyor. 1 milyondan fazla insan maalesef hayatını kaybetti ve hiç kimse Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ne zaman nihayete ereceğini bilmiyor. Güneyimizde 2023'ten uyanan Gazze'de İsrail bir soykırım gerçekleştiriyor. Maalesef bugünkü küresel sistem bu soykırıma dur diyemiyor. Doğumuzda İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile savaşıyor. Savaş İran'la sınırlı kalmıyor. Komşu ülkeler, Körfez ülkeleri savaştan doğrudan etkileniyor. Hiç kimse bu savaşın da ne zaman nihayete ereceğini maalesef bilmiyor. Fakat adeta ateş çemberine dönmüş bir coğrafyada Türkiye barış ve istikrar adası olarak yoluna en güçlü şekilde devam etmeyi başarıyor. Bunda birliğimizin, beraberliğimizin çok büyük bir payı var. Bunda Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında ardında Türk milletinin sıkı bir şekilde durması ve istiklaline en güçlü şekilde sahip çıkarak istikbale hep birlikte yürüme iradesini sürdürmesinin çok büyük payı var. Bu iradeden taviz vermeksizin Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı hedeflerine hep birlikte eriştirecek Millî Teknoloji Hamlesini bugünkünden çok daha ileri düzeylere yükseltecek, roketlerimizin, füzelerimizin hızını, menzilini artıracak hava savunma sistemi projelerini, Çelik Kubbe'yi mutlaka tamamlayacak, hiç kimsenin aklının ucundan dahi Türk milletine zarar vermeyi geçiremeyeceği bir caydırıcılık seviyesine Allah'ın izniyle ulaşacağız' diye konuştu.