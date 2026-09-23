Emir Abdurrahman BULUT/KKTC, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu yıl 7'ncisi düzenlenecek Girne Yarı Maratonu'nun gemi kazasında hayatını kaybeden ve kayıp olan kişilerin ailelerine destek amacıyla yapılacağı bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Atletizm Federasyonu ile Girne Belediyesi iş birliğinde 11 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Girne Yarı Maratonu gemi kazasında yaşamını yitiren ve kayıp olan kişilerin ailelerine destek amacıyla düzenlenecek. Bu yıl 7'ncisi yapılacak organizasyona ilişkin Girne'de düzenlenen basın toplantısına Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, belediye yetkilileri ve organizasyona katkı sağlayan temsilciler katıldı.

28 AİLEYE DESTEK HEDEFİ

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, gemi kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kazada 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin ise halen kayıp olduğunu belirten Şenkul, maratonda 28 ailenin desteklenmesinin hedeflendiğini bildirdi. Şenkul, vatandaşlara ve kurumlara organizasyona destek verme çağrısında bulunarak, 'Girne Belediyesi olarak 28 ailenin her birine 1 milyon TL olmak üzere toplam 28 milyon TL destek hedefiyle yola çıktık. Bu insanları yalnız hissettirmeyelim ve yanlarında olalım. Bu yıl maraton, spor etkinliğinin ötesinde önemli bir dayanışma kampanyası olacak' dedi.

5 KATEGORİDE YAPILACAK

Girne Belediyesi Spor Birimi Sorumlusu Seran Kaşif de maratonun 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve yürüyüşü ile 1 kilometre çocuk koşusu olmak üzere 5 kategoride gerçekleştirileceğini aktardı. Kaşif, 5, 10 ve 21 kilometrelik yarışların uluslararası standartlara uygun yenilenen parkurlarda yapılacağını kaydetti.

Yarış programına göre 21 kilometre koşusu saat 06.45'te, 10 kilometre saat 07.00'de, 5 kilometre saat 08.00'de, çocuk koşusu saat 10.15'te, 3 kilometre halk koşusu ve yürüyüşü ise saat 10.45'te başlayacak.

SAKALLI: ULUSLARARASI NİTELİK KAZANDI

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ise Girne Yarı Maratonu'nun yıllar içinde uluslararası nitelik kazanan bir organizasyona dönüştüğünü dile getirdi. Sakallı, organizasyonun bu yıl gemi kazasında hayatını kaybeden ve kayıp olan kişilerin ailelerine destek amacı taşıması nedeniyle ayrı bir önem kazandığını ifade ederek, 'Maratonun gelecek yıllarda daha geniş katılımla sürdürülmesini hedefliyoruz' diye konuştu.