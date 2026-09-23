ABD, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın milyonlarca kişiyi kontrolsüz ve denetimsiz şekilde ülkeye alarak kendi kendini yok ettiğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kanada'nın göç politikalarını ve mevcut yönetimini hedef aldı. Kanada'nın milyonlarca insanı denetimsiz biçimde ülkeye kabul ettiğini öne süren Trump, bu durumun yakın zamanda yönetilemez boyutta sorunlara yol açacağını iddia etti.

Kontrolsüz göçün ülkedeki ekonomik verilere ve işsizlik oranlarına da yansımaya başladığını ileri süren Trump, 'Kanada, milyonlarca insanı esasen kontrolsüz ve denetimsiz bir şekilde ülkeye alarak kendi kendini yok ediyor. Bu insanlar yakında başa çıkılamayacak kadar büyüyecek sorunlara neden oluyor. Bu, çok kötü sonlanacak bir liberal iktidarıdır. Bunun belirtileri şimdiden ortaya çıkmaya başladı. İşsizlik oranı çok yüksek. Ah Kanada!' ifadelerini kullandı.