İSTANBUL, (DHA)- KANAL D dizisi Daha 17'de Aras (Çağan Efe Ak), Teoman'ın (Ata Yaşar) yıllardır aradığı kardeşi Demir olduğunu öğrendi. Ancak kavuşmanın sevinci, yerde hareketsiz yatan Serhat'ı (Çağdaş Onur Öztürk) görmesiyle kabusa dönüştü.

İzleyicileri pazar akşamları Kanal D ekranlarında buluşturan Daha 17'de tüm dengeler değişti. Aras (Çağan Efe Ak), geçmişte yaşananları ve elindeki ipuçlarını bir araya getirerek Teoman'ın (Ata Yaşar) Demir olabileceğinden şüphelendi. Gerçeği öğrenmek için DNA testi yaptırdı. Ancak Hakan'ın müdahalesiyle test sonuçları değiştirildi.

DNA sonucuyla dünyası başına yıkılan Aras, Hakan'ın kurduğu şeytani bir tuzağın içine çekildi. Serhat tarafından gönderilmiş izlenimi verilen bir notla villaya çağrıldı. Ancak Teoman'ın habersizce düzenlediği parti tüm planları altüst etti. Çocukluğundan hatırladığı şarkının peşine düşen Aras, Teoman'la karşı karşıya geldi ve onun Demir olduğunu öğrendi. Yıllardır beklediği kavuşmanın heyecanını yaşayan Aras'ın mutluluğu, yerde hareketsiz yatan Serhat'ı görmesiyle yerini büyük bir şoka bıraktı.

'TEOMAN KATİL Mİ OLDU'

Serhat'ın kanlar içinde yerde yatarken, Teoman'ın elinde kanlı bir şişeyle görülmesi akıllara 'Teoman katil mi oldu?' sorusunu getirdi. Final sahnesiyle gündem yaratan Daha 17, Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde günün en çok izlenen yapımı oldu. Dizi, Tüm Kişiler kategorisinde 8,01 reyting ve 29,28 izlenme payı elde etti. 20+ABC1 kategorisinde ise 7,21 reyting ve 25,97 izlenme payıyla birinciliğe ulaştı.

'HER PAZAR KANAL D'DE'

Yapımcılığını Pastel Film adına Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Daha 17, her pazar saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.