'Enerjimi yarışmacılara aktarıyorum'

İSTANBUL, (DHA) - KANAL D'nin ikinci sezonunu bu akşam açacak olan sevilen yarışması Beyaz'la Joker'in sunucusu Beyazıt Öztürk, yeni sezon heyecanını paylaştı. Ünlü şovmen, izleyicilere 'Sürprizlere hazır olun' mesajı verirken, yarışmacılarla kurduğu güçlü bağa da dikkat çekti. Öztürk, 'Kaybedenin üzüntüsünü, kazananın sevincini birlikte yaşıyorum' dedi.

İÇERİK YENİLENDİ

Kanal D'nin 3 milyon TL ödüllü yarışması Beyaz'la Joker, bu akşam sezonu açacak. Yeni sezonda daha dinamik bir formatla ekrana gelecek. Yarışmaya eklenen eleme sistemi sayesinde artık yalnızca iki yarışmacı değil, daha fazla isim rekabet edecek. İkinci sezona dair merak edilenleri yanıtlayan Beyazıt Öztürk, 'Yeni sezonda hem yarışmanın heyecanını artıracak hem de içeriği zenginleştirecek önemli yenilikler olacak' ifadelerini kullandı.

'SÜRPRİZLERİMİZ BOL OLACAK'

Programı daha eğlenceli hale getirmek istediklerini belirten ünlü şovmen, şöyle konuştu:

'İnsanlar benden eğlence ve sürpriz bekliyor. Bu yüzden bu sezon bekledikleri olacak. En önemlisi de gündemde ne varsa, insanlar sosyal medyada, haberlerde ve magazinde kimi konuşuyor, neyi takip ediyorsa bunları artık programımıza taşıyacağız.'

DAHA SICAK BİR ATMOSFER

Türkiye'nin en fazla ödül veren yarışması olmaya devam edeceklerini vurgulayan Beyaz, yenilenen dekorla daha sıcak bir atmosfer oluşturmayı hedeflediklerini söyledi: 'Yıllarca mavi ışıklarla çalıştım. Yine aynı tercih edilseydi insanlar 'Beyaz Show geri döndü' diyebilirdi. Bu nedenle sıcak tonları tercih ettik. Sarı ışıklar stüdyoya farklı bir hava kattı. Kendimi burada daha rahat hissediyorum. Ekranda da çok iyi göründüğünü düşünüyorum.'

'EV ORTAMINI ÇAĞRIŞTIRIYOR'

Programın simgelerinden biri haline gelen minderlerin yeni sezonda da yerini koruduğunu belirten Öztürk, bunun izleyiciyle kurulan samimi bağın önemli bir parçası olduğunu ifade ederek, 'İzleyiciler beni gördüklerinde bazı şeylerin aynı kalmasını istiyor. Bu onlara sıcak geliyor. Hala çok sayıda üniversiteli arkadaşımız geliyor. Yerde oturma hissi ev ortamını çağrıştırıyor. Sanki halının üzerinde oturuyormuşuz gibi bir samimiyet veriyor. Ben de bunu seviyorum' dedi. Yeni sezonda konuk sürprizlerinin devam edeceğini söyleyen Öztürk, konuk seçiminde de bazı değişikliklere gittiklerini belirtti. Sosyal medyada ve gündemde sıkça konuşulan isimleri programa davet etmeyi planladıklarını açıklayan Öztürk, 'Yıllarca çok farklı konuklar ağırladım. Bu sezon biraz daha gündemde olan, insanların yakından takip ettiği isimlere yer vermeyi düşünüyoruz. Bunun yanında yine birbirinden değerli yarışmacılarımız olacak' diye konuştu.'

'PAYLAŞMAYI SEVİYORUM'

İlk kez bir yarışma programında sunuculuk yapan Beyazıt Öztürk, ikinci sezonda artık kendisini çok daha rahat hissettiğini dile getirdi. 'Acemiliği üzerimden attım diyebilirim. Hatta bazen fazla attığımı düşünüyorum' diyen Öztürk, 'Çünkü yarışmacılarla birlikte çok duygulanıyorum. Kaybedince üzülüyor, kazandıklarında seviniyorum. Yıllarca yaptığım programlardan gelen bir alışkanlık bu. Dünyadaki birçok yarışma programında daha mesafeli sunucular görüyorum ama ben öyle olamıyorum. Yaşananları izleyiciyle paylaşmayı seviyorum' diye konuştu.

'ENERJİMİ GÖNDERİYORUM'

Yarışmacıların kritik sorular karşısında yaşadığı heyecana ortak olduğunu söyleyen Öztürk, doğru cevabı bulmaları için içten içe destek verdiğini itiraf etti: 'Yüzümle ya da hareketlerimle hiçbir şey belli edemem ama bütün enerjimi yarışmacıya gönderiyorum. Gerçekten doğru cevabı bulmalarını istiyorum. Çünkü onlar için burası önemli bir deneyim, hatta bazen bir dönüm noktası olabiliyor. Bu nedenle mümkün olduğunca ilerlemelerini, ekranda daha uzun süre kalmalarını ve kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerini istiyorum. Sonuçta onlara ve ailelerine güzel bir anı bırakmayı amaçlıyoruz.'

BU AKŞAM KANAL D'DE

Yapımcılığını Erdi Yapım'ın üstlendiği Beyaz'la Joker, ikinci sezonunun ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.