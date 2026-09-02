İSTANBUL, (DHA) - KANAL D'de perşembe akşamı ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Beyaz'la Joker'den ilk sürpriz geldi. Beyazıt Öztürk, sekiz yıl aradan sonra bir skeç için kamera karşısına geçti. Süper Lig'deki transfer sezonuna gönderme yapan skeçte ünlü şovmen, kulüp başkanı Faruk kılığına girdi. Peruğu ve gözlüğüyle bambaşka birine dönüşen Beyaz'ın muhabirle girdiği diyalog izleyenleri kırıp geçirdi.

SKEÇLER DEVAM EDECEK

Takımına stoper transfer etmeye çalışan Faruk Başkan'ı konu alan skeç, yayınlanır yayınlanmaz izlenme rekoru kırdı. Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan skeç, Beyaz'la Joker'e olan beklentiyi artırdı. Yeni sezona yeni dekoru, yeni kurallarıyla girecek olan programda skeçlerin de yer alacağı öğrenildi.

PERŞEMBE GÜNÜ KANAL D'DE

Kanal D'nin 3 milyon TL ödüllü yarışması 'Beyaz'la Joker', 3 Eylül Perşembe akşamı Kanal D ekranında izleyicisiyle buluşacak. Yapımcılığını Erdi Yapım'ın üstlendiği yarışma, yenilenen kurallar ve yükselen temposuyla heyecanı ve eğlenceyi harmanlayacak.