OKİNAWA, JAPONYA — (AVRUPA AJANSI - AVA) Japonya’nın Okinawa kentinde düzenlenen 2026 Uluslararası Asya Gastronomi Yarışması (J-IAFBC), 10 ülkeden 421 profesyonel yarışmacının katılımıyla gerçekleştirildi. Shadler Tayfunu’nun etkili olduğu zorlu hava koşullarına rağmen uluslararası gastronomi dünyasının temsilcileri 27 Ağustos'ta Okinawa’da adasında buluştu.

Japonya Turizm ve Gastronomi Kültür Değişim Derneği ile Asya Şefler Birliği tarafından düzenlenen organizasyonda Japonya, Tayvan, Güney Kore, Almanya, Endonezya, Türkiye, İngiltere, Singapur, Vietnam ve Finlandiya temsil edildi.

Yarışmada geleneksel Japon tatlısı wagashi, pastacılık, Çin mutfağı, kahve, profesyonel kokteyl hazırlama ve farklı yemek sunumları dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde yarışmalar düzenlendi.



Liverpool’dan Okinawa’ya Türk şefler: Kemal Coşkunçay ve Ali Kavlak



Organizasyonun uluslararası jüri kadrosunda İngiltere’nin Liverpool kentinden gelen tanınmış Uluslararası İngiliz ve Türk şef Kemal Coşkunçay da yer aldı. Coşkunçay’a Ali Kavlak ve Türkiye gastronomi sektöründen İhsan Yeşil eşlik ederken, İngiltere medyası adına ve gazeteci Vatan Öz'de yarışmayı Okinawa’da takip ederek organizasyon kapsamında röportajlar gerçekleştirdi. Ayrıca şefleri denetledi.

British Northwest Chefs Union and Association Japonya'da



Liverpool’dan Japonya’ya gelen Coşkunçay ve meslektaşı Ali Kavlak, özel davetle organizasyona katıldı. İki şef, Liverpool gastronomi sektöründeki çalışmalarının yanı sıra British Northwest Chefs Union and Association bünyesindeki faaliyetleriyle de tanınıyor.

Coşkunçay ve Kavlak aynı zamanda Liverpool’daki Casa Rima Restaurant ile çalışmalarını sürdürüyor.



Böylece İngiltere’nin Liverpool kentindeki Türk gastronomi temsilcileri, Japonya’nın Okinawa kentinde düzenlenen uluslararası organizasyonda farklı ülkelerden gelen şeflerle aynı platformda buluştu.





Tayvan 100 kişilik ekiple katıldı

Yarışmada dikkat çeken ekiplerden biri Tayvan’ı temsil eden Team Taiwan oldu.

Liverpool'dan katılan British Northwest Chefs Union and Association Başkanı Kemal Coskuncay ve organizatör Başşef ve takım kaptanı Chen Chi-Wen



Başşef ve takım kaptanı Chen Chi-Wen liderliğindeki yaklaşık 100 kişilik profesyonel gastronomi ekibi Okinawa’daki yarışmaya katıldı. Tayfun nedeniyle bölgede zorlu hava koşulları yaşanmasına rağmen Tayvan ekibi organizasyondaki programını sürdürdü.



2026 Japonya en iyi yabancı chef ödülü sahibi Tokyo'dan Türk şef İhsan Yeşil, organizasyon Başkanı Yuka Takano ve ünlü Master Chef Kemal Cokuncay



Organizasyon Başkanı Yuka Takano, açılış sırasında Tayvan temsilcilerine teşekkür ederek ekip tarafından sergilenen mutfak çalışmalarını ve yarışmadaki performansı değerlendirdi.

Liverpool’daki Casa Rima Restaurant ile çalışmalarını süren dünyaca ünlü şef ve jüriler Ali Kavlak ve Kemal Coskunçay ile Londra'dan gazeteci Vatan ÖZ

Team Taiwan’ın geniş katılımlı organizasyonu, Tayvan mutfağının uluslararası gastronomi platformundaki görünürlüğünü de artırdı.



Gastronomi kültürleri Okinawa’da buluştu

J-IAFBC, farklı ülkelerin mutfak kültürlerinin aynı organizasyon çatısı altında buluşmasına imkân sağladı.

Barista Kahve ve kokteyl kategorileri dikkat çekti



Japonya’nın geleneksel tatlılarından Çin mutfağına, pastacılıktan kahve ve kokteyl kategorilerine kadar farklı alanlarda yarışan profesyoneller, jüri üyelerinin değerlendirmesine sunuldu.

Okinawa’da gerçekleştirilen organizasyon, Asya merkezli gastronomi yarışmalarının uluslararası niteliğini ortaya koydu.

Türkiye ve İngiltere’den katılan Türk gastronomi profesyonellerinin de bu platformdaki varlığını gözler önüne serdi.

Liverpool’dan Okinawa’ya uzanan bu katılım, Türk şeflerin İngiltere’deki gastronomi çalışmalarının uluslararası organizasyonlara taşınması açısından da dikkat çekti.

Uluslararası İngiliz, Türk şef ve jüri Kemal Coşkunçay ile Ali Kavlak Tayvan'daki bir sonraki yarışmaya jüri olarak katılacak

Etkinlikten video ve fotoğraflar

Uluslararası şef ve jüri Kemal Coşkunçay