Murat SÖZERİ/MUT, (Mersin), (DHA)- SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde, tribünde kalp krizi geçirip yaşamını yitiren sarı-lacivertli takımın taraftarı Gerçek Yaşar'ın (48), oğluyla ilk kez birlikte canlı olarak maç izlemek için stada gittikleri belirtildi.

Jandarma Asteğmen olarak görev yaptığı Bingöl'de, 2003 yılında teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp gazi olan Gerçek Yaşar, Mersin'de Mut Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalıştıktan sonra emekli oldu. Fenerbahçe taraftarı olan Yaşar, gezmeye gittiği İstanbul'da, oğlu Gazi Yaşar (16) ile birlikte ilk kez canlı olarak maç seyretmek için dün Chobani Stadyumu'nda yerini aldı. Beşiktaş ile oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında tribünde fenalaşan Gerçek Yaşar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yaşar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Gerçek Yaşar için taziye mesajı yayımladı.

Memleketi Mersin'in Mut ilçesine götürülen Gerçek Yaşar'ın cenazesinin, yarın öğlende toprağa verileceği bildirildi. (DHA)