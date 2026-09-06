Serhat YILMAZ/SAPANCA(Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenecek PSB Anatolia Fuarı için hazırlıklar tamamlandı. Peyzaj, süs bitkiciliği ve bahçe sanatları sektörünün önemli buluşmalarından olan fuar, 9-12 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. 'Yenilikleri Keşfet' mottosuyla düzenlenecek fuarda, 25 ülkeden 150 firma ile alım heyetleri bir araya gelecek.

Sakarya'nın peyzaj, süs bitkiciliği ve bahçe sanatları alanındaki gücünü uluslararası arenaya taşıyan PSB Anatolia Fuarı, 9 Eylül'de Sapanca Kırkpınar'da kapılarını açacak. Sektörün önemli temsilcilerini buluşturacak organizasyonun, ticari bağlantıların yanı sıra Sakarya'nın bu alandaki marka değerine de katkı sağlaması hedefleniyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bu yıl 9'uncu kez düzenlenecek fuar öncesinde Sapanca Kırkpınar'daki fuar alanında hazırlıklar tamamlandı. Türkiye'nin farklı kentlerinden sektör temsilcilerinin yanı sıra yurt dışından gelecek katılımcı ve ziyaretçiler için alanda gerekli düzenlemeler yapıldı.

60 BİN METREKARELİK ALANDA DÜZENLENECEK

9-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek PSB Anatolia Fuarı, 60 bin metrekarelik açık alanda düzenlenecek. Peyzaj, süs bitkileri ve bahçe sanatları sektörünün önde gelen firmalarının ürün ve hizmetlerini sergileyeceği fuarda, yeni iş bağlantılarının kurulması ve sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi amaçlanıyor.

25 ÜLKEDEN ALIM HEYETİ GELECEK

Uluslararası katılımcıları da ağırlayacak fuarda 25 ülkeden 150 firma ve alım heyetleri bir araya gelecek. Organizasyonun, Sakarya'nın özellikle peyzaj ve süs bitkiciliği sektöründeki üretim gücünün yurt dışına tanıtılmasına ve kentin uluslararası ticari bağlantılarının geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

PSB Anatolia Fuarı, 9 Eylül'de ziyaretçilere kapılarını açacak ve 12 Eylül'e kadar sektör profesyonellerini Sapanca Kırkpınar'da buluşturacak.