İSTANBUL, (DHA)- KANAL D'de ekrana gelen Kuralsız Sokaklar'da Mert Öztürk, Vietnamlı bir gruba Türkiye'yi anlattı. İstanbul ve Antalya tavsiyesinde bulunan ünlü sunucu için sosyal medyada 'Türkiye'nin gönüllü elçisi' yorumları yapıldı.

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı Kuralsız Sokaklar, izleyicileri bu kez üç farklı kıtada yolculuğa çıkardı. Portekiz'in tehlikeli mahallelerinden Vietnam'ın büyüleyici sahillerine, Kolombiya'nın hareketli pazarlarından farklı insan hikâyelerine uzanan programda dikkat çeken anlardan biri Vietnam'da yaşandı.

'İZLEYİCİLERİN GÖNLÜNÜ KAZANDI'

Programın sunucusu Mert Öztürk, Vietnam'ın gözde tatil merkezlerinden Nha Trang'da bir grup Vietnamlı ile sohbet etti. Samimi anlara sahne olan buluşmada Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerinden söz eden Öztürk, izleyenlerden tam not aldı.

'EN AZ BİR HAFTA KALMALISINIZ'

Vietnamlılara Türkiye'yi ziyaret etmelerini tavsiye eden Öztürk, ilk durak olarak İstanbul'u işaret etti. 'İstanbul'a gidip tarihi dokuyu görmelisiniz. En az bir hafta kalmalısınız' diyen Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Sonrasında dinlenmek ve tatil yapmak için güneye gitmelisiniz. Örneğin Antalya. Çok güzel plajlarımız var.'

'TÜRKİYE'NİN GÖNÜLLÜ ELÇİSİ'

Sohbet sırasında Vietnamlı grubun, 'Burayla karşılaştırırsan kaç puan verirsin?' sorusuna ise esprili bir yanıt verdi: Buraya 8, Antalya'ya 9 veririm. Öztürk'ün sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler, ünlü sunucu için 'Türkiye'nin gönüllü elçisi', 'Ülkesini en güzel şekilde tanıtıyor' ve 'Kuralsız Sokaklar sayesinde farklı ülkelerin Türkiye'ye bakışını da görüyoruz' yorumlarında bulundu.

Kuralsız Sokaklar, yeni bölümleriyle cuma akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.