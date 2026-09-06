Avrupa Ajansı (AVA) Brüksel- Avrupa’nın geç uyanışı. Türkiye’nin dönüşümü, Avrupalıları da bazı kabullerini yeniden düşünmeye zorluyor. Avrupa, Türkiye’ye uzun süre demokratik gerilimler, Avrupa Birliği üyelik sürecindeki tıkanma ve Erdoğan’ın kişiliği üzerinden baktı. Bu sırada Ankara savunma sanayisini, arabuluculuk diplomasisini ve küresel nüfuz ağını geliştirdi.

“Türkiye artık Doğu ile Batı arasında seçim yapmaya çalışmıyor. Birden fazla stratejik sistemin kesiştiği noktada konumlanıyor.”

SEVİNÇ KADER

Jeopolitik uzmanı ve küresel ilişkiler ile strateji danışmanı

Sevinç Kader’e göre Avrupa’nın en büyük hatası Türkiye’nin askerî gücünü küçümsemekten ziyade, onu Avrupa için stratejik bir aktör olarak değerlendirmemek oldu.

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Belçika’nın önde gelen ekonomi ve finans gazetelerinden L'Echo’da, NATO Zirvesi ve jeopolitik gelişmeler üzerine yayımlanan Fransızca röportajda yazarımız Kader Sevinç'in değerlendirmeleri