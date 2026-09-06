İSTANBUL, (DHA)- KANAL D'nin sevilen dizisi Daha 17, bu akşam izleyiciyi yine heyecan dolu bir hikayenin içine çekmeye hazırlanıyor. Aras'ın kardeşine adım adım yaklaştığı yeni bölümün tanıtımında Teoman ve Deniz'in sahneleri merak uyandırdı.

TEOMAN VE DENİZ DİYALOGLARI

Geçtiğimiz bölümde Deniz ile Teoman arasında yaşanan samimi diyaloglar, ikilinin hayranlarını sevindirmişti. Yeni bölümde de ikilinin sohbetleri dikkat çekiyor. Tanıtımda Teoman, Deniz'e esprili bir şekilde Komodo ejderi yumurtasından söz ederek, 'Acımız büyük. Komodo ejderi yumurtası vardı ya, kırıldı ya. Ama ben sana bir tane getirteceğim. Böyle minik minik, küçük küçük ejderlerimiz olacak. Böyle zehirli' sözleriyle onu güldürmeye çalışıyor.

ARAS'TAN LEYLA'YA KARDEŞ İTİRAFI

Kardeşinin izini sürerken ağır bir hayal kırıklığı yaşayan Aras ise zor gününde yanında olan Leyla'ya ilk kez kardeşi konusunda içini açıyor. Leyla, Aras'ın kardeşinin izini sürmek istese de Aras bu konuda onu sürecin dışında tutmaya çalışıyor. Tanıtımın en vurucu sahnesi ise Aras'ın Leyla'ya, 'Çünkü ikimiz de aynı anda mutlu olamayacağız diye korkuyorum' dediği anlar oluyor.

Pastel film imzalı Daha 17, bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.