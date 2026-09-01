İSTANBUL, (DHA)- KANAL D'de ikinci sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan 'Beyaz'la Joker'in hazırlık görüntüleri paylaşıldı. Beyazıt Öztürk ve ekibinin heyecanı kameralara yansıdı. Klipte yeni sezonda izleyicileri bekleyen sürprizlere dair dikkat çekici ipuçları da yer aldı.

'HER ŞEY HARİKA'

Kanal D'nin 3 milyon TL ödüllü yarışması 'Beyaz'la Joker'in ikinci sezon hazırlıklarına ilişkin kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Kalabalık bir prodüksiyon ekibiyle çalışan Beyazıt Öztürk'ün enerjisi dikkat çekti. Dekorun baştan sona yenilendiği görüldü. Görüntülerde, hazırlık sürecinin her aşamasıyla yakından ilgilenen ünlü şovmenin ekibiyle yaptığı konuşma da yer aldı. Beyaz'ın, 'Ellerinize sağlık. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Her şey harika' sözleri, ortaya çıkan çalışmadan duyduğu memnuniyeti gözler önüne serdi.

KULİS GÖRÜNTÜLERİ HEYECAN YARATTI

Kulis görüntülerinde Beyaz'ın peruk ve gözlükle kamera karşısına geçtiği anlar, yeni sezondaki sürprizlere dair merakı artırdı. Bu görüntüler, programda farklı ve sürpriz bölümlerin yer alacağı şeklinde yorumlandı. Reji odasından paylaşılan anlarda ise Beyaz'ın hem keyifli vakit geçirdiği hem de yaptığı esprilerle ekip arkadaşlarını kahkahaya boğduğu görüldü.

YENİ SEZON, YENİ KURALLAR

Yapımcılığını Erdi Yapım'ın üstlendiği 'Beyaz'la Joker', ikinci sezonuyla 3 Eylül Perşembe akşamı Kanal D ekranında izleyicisiyle buluşacak. Yenilenen kurallar ve yükselen temposuyla program, yarışma heyecanını ve eğlenceyi harmanlayacak.