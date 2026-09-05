Avrupa Ajansı (AVA) ÖZEL CANLI YAYIN- Fenerbahçe’nin Beşiktaş karşısında aldığı yenilginin ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Yıldırım, Fenerbahçe’nin kötü oynadığını kabul ederken, karşılaşmada iki penaltının verilmediğini savundu. Yıldırım, “Beşiktaş’ı tebrik ediyoruz. Fenerbahçe’nin kötü oynaması ayrı bir konu. Ancak bugün hakem hataları var. İki penaltı var, verilmedi. Kerem’in pozisyonu resmen penaltı” dedi.



Daha önce Gençlerbirliği, Konyaspor ve Samsunspor maçlarında yaşanan hakem kararlarına karşı seslerini çıkarmadıklarını belirten Yıldırım, “Dört haftadır bütün takımlar şikâyetçi. Sadece biz değiliz” ifadelerini kullandı.@Avrupa Ajansı AVA



“VAR zaten uyuyor”



Hakemlerin performansını da eleştiren Yıldırım, “Hakem faulü verecek, görmüyor. Önündeki pozisyonu görmüyor. VAR zaten penaltılarda sessiz. ‘Gel, bak’ denmesi gereken yerde hakem çağrılmıyor. Bu şekilde olmaz” diye konuştu.



Türk futbolunda ciddi bir hakemlik sorunu bulunduğunu savunan Yıldırım, “Bu hakemler yeteneksiz. Eğer birileri onları oyuncak gibi kurmuyorsa, hepsi yeteneksiz. Türk futbolu böyle bir yere gitmez” dedi.Avrupa Gazete ÖZEL CANLI YAYIN



“Bir yıl ligi erteleyin, hakem yetiştirin”



Çözüm için radikal bir öneride bulunan Yıldırım, “Bir sene Türkiye ligini erteleyin, hakem yetiştirin. Başka türlü olmaz. Bir başkanın doğrudan istediği hakemi tekrar göreve çağırmayın. Yazık, Türk futboluna yazık” ifadelerini kullandı.



Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) görevlerini yerine getirmesi gerektiğini belirterek, “Federasyonda görev değişikliği gerekir. TFF, konunun nereye gittiğini görecek. Birkaç hafta daha bekleyelim” dedi.@Avrupa Spor



“Ceza almaktan korkmam” diyen Yıldırım, “En çok konuşursam kimse beni durduramaz. Ben futbolun içinden geliyorum, neyin ne olduğunu anlıyorum” ifadelerini kullandı.





“Biz adalet istiyoruz”



Fenerbahçe’nin kötü oynadığı gerçeğinin değiştirilmemesi gerektiğini de vurgulayan Yıldırım, “Fenerbahçe kötü oynadı, o ayrı. Taraftardan özür dilemek gerekir; kötüydük. Ama hakkımızı da yediler. Kötüysek kaybederiz, iyiysek kazanırız. Biz sadece adalet istiyoruz” dedi.



Hakemlerin bazı takımlara karşı farklı şekilde yönetildiğini ileri süren Yıldırım, “İnce ince doğruyorlar. Hakemleri bebek gibi kuruyorlar. Kendi istedikleri gibi idare ediyorlar. Böyle devam etmez. Herkes aklını başına alsın. Hiçbir takıma adaletsizlik yapılmasın” diye konuştu.



Yorumculara da sert eleştiri



Yıldırım, maç sonrası değerlendirmelerde bulunan futbol yorumcularına da çağrıda bulundu:

“Öyleydi, böyleydi diye yorum yapmayın. El çarpmışsa çarpmıştır. Penaltıysa penaltıdır. Gerçek neyse onu söyleyin. Gerekirse yorumcuların isimlerini de veririm. Ciddi çalışsınlar ve doğru yorum yapsınlar.”@avrupagazetesi



Cumhurbaşkanı’na şikâyet etmedik.



Cumhurbaşkanı’nın hakemlik tartışmalarına dahil edilmemesi gerektiğini de belirten Yıldırım, “Biz sorunları Cumhurbaşkanı’na şikâyet etmedik. Sayın Cumhurbaşkanı’nın görevi değil. Ne yapsın? TFF ve Merkez Hakem Kurulu görevini yapacak. Bu Cumhurbaşkanı’nın işi değil” dedi. Vatan Oz



“Fenerbahçe’nin kadro sorunu yok”



Fenerbahçe’nin kadrosuyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Yıldırım, sürekli yeni oyuncu transfer edilmesi yönündeki çağrılara karşı çıktı.



“Fenerbahçe’ye durmadan ‘adam getirin’ diyorsunuz. Olmaz. 23 yaş altı oyuncular lazım. Genç oyuncu lazım. Türk çocuklarını kazanmak lazım. Kadrodan onu çıkar, bunu çıkar demekle olmaz” ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe’nin mevcut kadrosunun iyi olduğunu savunan Yıldırım, “Kadro iyi. Çok çalışmamız lazım. Kadro sorunumuz yok, çok çalışacağız. Mert Müldür var, kullanacağız. Şampiyonlar Ligi maçları var, kupa var, lig var. Hepsinde mücadele edeceğiz” dedi.