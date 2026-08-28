İSTANBUL, (DHA)- KANAL D'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Uzak Şehir', 14 Eylül'de 3'üncü sezonuyla yeniden seyirciyle buluşmak için geri sayıma başladı. Yeni sezon hikayesi merakla beklenen dizinin afişi dikkat çekti.

Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla seyircinin 2 sezondur vazgeçilmezi haline gelen 'Uzak Şehir' dizisi bomba gibi bir 3'üncü sezonla geliyor. Büyük olayların ve kayıpların yaşandığı sezon finalinin ardından yeni bölümleri heyecanla beklenen diziden 3'üncü sezon afişi paylaşıldı. Cihan ve Alya arasında yaşanan yol ayrımında nasıl bir sürecin yaşanacağı şimdiden merak uyandırıyor.

14 EYLÜL'DE KANAL D'DE

Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı AyNA Yapım imzalı 'Uzak Şehir', 3'üncü sezonuyla 14 Eylül 20.00'de Kanal D'de.