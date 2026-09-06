Kadir KAPLAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- DÜNYA Motokros Şampiyonası'nda sezonun 17'nci ayağı MXGP Türkiye'nin EMX125 yarışlarında Avusturyalı Ricardo Bauer, EMX250 2 yarışında ise İspanyol Francisco Garcia birinci oldu.

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Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası yarışlarında EMX125 ve EMX250 2 yarışları, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yarışlar sonunda EMX125'de birinci Ricardo Bauer olurken, Avusturyalı M. Ernecker ikinci, Fransalı Sleny Goyer üçüncü sırayı aldı.

EMX250 2 yarışında ise İspanyol sporcu Francisco Garcia birinci, Danimarkalı Nicolai Skovbjerg ikinci ve Avusturalyalı Jake Cannon üçüncü oldu. FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA