VATİKAN, (DHA) - VATİKAN Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, Ukrayna'da şiddete son verilmesi ve barışın sağlanması çağrısında bulundu.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo, Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yaptı. Duanın ardından Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmelere değinen Papa, 'Son dönemde Ukrayna'nın çeşitli kentlerini ve sivil altyapısını hedef alan, masum insanların hayatını kaybetmesine yol açan şiddetli saldırıların haberlerini üzüntüyle takip ettim. Şiddete son verilmesi, yıkımın durdurulması, kalplerin diyaloğa ve barışa açılması yönünde bir kez daha çağrıda bulunuyorum' ifadelerini kullandı.

Papa 14'üncü Leo, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın dün Rusya'nın başkenti Moskova'da, bugün de Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili temaslarına atıfta bulunarak, 'Müzakerelerin yeniden başlatılması için yürütülen çabaların, somut sonuçlar vermesini ve diplomasiye alan açmasını diliyorum' dedi.