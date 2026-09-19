Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) tarafından Bursa'da 'Binalarda Enerji Verimliliği ve Sıfır Atık Forumu' düzenlendi. 'Temiz Çevre, Temiz Toplum' mottosuyla yapılan forumda alanında uzman isimler düzenlenen panellerde sunum gerçekleştirdi.

Türkiye Kentsel Tesis Yönetimi Derneği tarafından Bursa'da Binalarda Enerji Verimliliği ve Sıfır Atık Forum'u düzenlendi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bakır, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Numan Çakır, Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkan Vekili ve Kadın Kolları Başkanı Mine Akaltun ile çok sayıda ilgili iş insanı ve uzman katıldı.

Program açılış konuşmasını yapan Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkan Vekili ve Kadın Kolları Başkanı Mine Akaltun, 'Artık sadece apartman dairelerini, normal binaları yönetmiyoruz. Çok büyük şehirlerde bulunan bin haneli, 2 bin haneli yerleri yönetiyoruz ve buralarda atık kontrollerinin yapılabilmesi, yalnızca tesis yönetim şirketlerinin değil bütün halkımızın bu konuda eğitimli ve bilinçli olması gerektiği için bu toplantımızı gerçekleştireceğiz. Gerekli eğitimlerimizi burada vereceğiz' dedi.

Akaltun, 'Burada bütün sektör temsilcilerimiz, bu konuda tecrübeli akademisyenlerimiz, panelistlerimiz olacak ve binalarda enerji verimliliğini, nelere dikkat edilmesi gerektiğini, atık yönetimini, geri dönüşüm kutularında neleri biriktirmemizi, neleri ayrıştırmamız gerektiğini, anlatacaklar' ifadelerini kullandı.

'SİSTEMLERİ OLUŞTURABİLİRSEK MİLYAR DOLARLIK ENERJİ SAĞLAYACAĞIZ'

Binalarda ciddi bir enerji tüketimi olduğunu belirten Mine Akaltun, 'Hidroforlarımız, jeneratörlerimiz var, elektrikli asansörlerimiz mevcut. Bunlarda edindiğimiz her enerji; güneş enerji sistemleri, panel sistemleri. Burada edindiğimiz her şey bizim ülkemize ekonomik bir katkıdır. Kendi cebimize olan da katkımızdır. Aynı zamanda geri dönüşümüzü doğru kullanabilmemiz, neyi normal çöpe, neyi atık olarak değerlendirebilmemiz için ülkemizde de bu çok önemli bir rol oynamaktadır. Biz çok büyük bir enerji ülkesindeyiz zaten ve güneş enerji sistemlerini, LED ışıkları, bütün sistemleri tesislerde oluşturabilirsek ciddi milyar dolarlık zaten bir enerji sağlamış olacağız' diye konuştu.

'COP31 SÜRECİ BİZİ BU KONULARDA HAZIRLIKLI HALE GETİRİYOR'

Akaltun'un ardından konuşma yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bakır, forumun önemine dikkat çekerek, 'Çevre Bakanlığı olmamız sebebiyle de içinde olduğumuz COP31 sürecinde böyle hazırlık çalışmaları aslına bakarsanız bizim de içinde olmak istediğimiz ve bizi de bu konularda hazırlıklı hale getiren çalışmalar. Buradan aldığımız enerjiyle o çalışmaları da aktif olarak yürütüyoruz' diye konuştu.

'DÜNYANIN EN ÖNEMLİ DİPLOMASİSİNE ANTALYA'DA EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ'

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı da kasım ayında Antalya'da düzenlenecek olan COP31 konferansında önemli konular görüşüleceğini dile getirerek 'COP31'de binalarda enerji verimliliği, sıfır enerjili binalar, karbon salımının en aza indirilmesi noktasında sıfır atık gibi konularda COP31 bünyesinde en önemli başlıklarda yerini alacaktır. Bu kapsamda tesis yönetim sektörünün kanaat önderlerine de büyük görev ve yetkiler düşüyor. Çünkü ülkemizi temsil eden, dünya genelinde 200 ülkeden katılacak ziyaretçilerle birlikte dünyanın en önemli diplomasisine de Antalya'da ev sahipliği yapacağız. Biz de tesis yönetim sektörünün emekçileri olarak burada bulunduğumuz gibi binlerce üyemizle de Antalya'da yer alacağız' dedi.

'ALINACAK KARARLARIN SAHADA UYGULANMASINI BEKLİYORUZ'

Sandalcı, 'Tesis yönetimi sadece binaları, toplu konut yaşam alanlarını yönetmek değil, gelecekteki binaları birlikte inşa etmektir. 'Temiz Çevre, Temiz Toplum' mottosuyla bugün forumumuzu yapıyoruz. Bu forumda binalarda enerji verimliliği ve sıfır atık işliyoruz. Bilindiği üzere 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da COP31 Konferansı yapılacak. Ev Sahibi Türkiye ve biz de Türkiye'deki bina, site ve tesis yöneticileri olarak bugün burada buluştuk ve COP31 ile alakalı çalışmalara biz de destek vereceğimizi az önce zikrettik. Çünkü COP31'in en önemli başlıklarından bir tanesi de sıfır enerjili binalar, karbon salımını en aza indirme ve sıfır atık konuları gibi bu önemli konular konu başlıkları arasında yer alacak. Site ve tesis yöneticileri, bina yöneticileri de bu toplantıda, konferansta olacaklar. Bizler de inşallah bu COP31'de alınacak kararların sahada uygulanmasını bekliyoruz. Bu kapsamda biz de gereken desteği vereceğiz' ifadelerini kullandı.

FORUM PANELLERLE DEVAM ETTİ

Konuşmaların ardından forum panellerle devam etti. Moderatörlüğünü Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanvekili Doğukan Keskin'in yaptığı ilk panelde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bakır, Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Eğitmeni Muzaffer Ulaşdı, Moderatörlüğünü Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanvekili Mine Akaltun, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Kudret Armağan konuşma yaptı.

Yine Doğukan Keskin'in moderatörlüğünü yaptığı 2'nci panelde TRKTYD Genel Başkanı Suat Sandalcı, TRKTYD Genel Başkanvekili Hayati Ceyhun Yıldızdoğan, TRKTYD Genel Başkan Yardımcısı Volkan Yeşilyurt, TRKTYD Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Özar, TRKTYD Genel Başkan Yardımcısı Kadir Tutun katılımcıları binalarda enerji verimliliği ve sıfır atık konularında bilgilendirdi.

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Sekreteri Kübra Ulaş'ın moderatörlüğünde gerçekleşen 3'üncü panele, Tesis Yöneticileri ve Tedarikçileri Federasyonu Başkanı Süleyman Görenekli, Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanvekili Meryem Er, Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ogan Tozkaldıran, Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Fuat Sabancı, TRKTYD Yönetimi Kurulu Üyesi Murat Azman bir konuşma gerçekleştirdi.

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ziya Söğüt'ün moderatörlüğünü yaptığı son panelde de Makine Yüksek Mühendisi Sefa Orakçı, Emre Özmen, Oğuz Toraman ve Hamit Mutlu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Panellerin ardından katılımcılara plaket verildi. (DHA)