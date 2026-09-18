İSTANBUL, (DHA)- TÜRK Telekom, Apple'ın yeni ürünleri iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'i mağazaları ve online satış kanallarında 18 Eylül itibarıyla kullanıcıların deneyimine sunduğunu duyurdu. Katlanabilir tasarımıyla dikkat çeken iPhone Duo için ise 16 Ekim saat 15.00'ten itibaren ön sipariş alınacağı ürüne 23 Ekim'de Türk Telekom mağazaları ve online satış kanalları üzerinden ulaşılabileceği aktarıldı.

Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Ahmet Deniz, 'Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden bir kurum olarak müşterilerimizin teknoloji ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, en yeni teknolojileri Türkiye'nin her köşesindeki mağazalarımız ve dijital satış kanallarımız üzerinden herkes için erişilebilir kılıyoruz. Apple'ın merakla beklenen yeni ürünlerini mağazalarımızda kullanıcılarımızın deneyimine sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Yeni nesil 5G teknolojisine uyumlu akıllı telefonlar ile kullanıcılarımız, yüksek internet hızlarına ve kusursuz bağlantı deneyimine Türk Telekom kalitesiyle ulaşacak' dedi.

Deniz, 'Türk Telekom güvencesiyle sunduğumuz tarife ve ödeme seçenekleriyle kullanıcılarımızın teknoloji deneyimlerini zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Yeni iPhone modellerini peşin ödeme seçeneği, 12 ay kalma sözüyle peşin fiyatına indirim avantajı, mobil, evde internet faturalarına ek olarak ve alışveriş kredisi imkanından yararlanarak uygun taksit seçenekleriyle müşterilerimizle buluşturuyoruz. Üstelik bu teknolojik yeniliklere yalnızca Türk Telekom müşterileri değil, Türk Telekom müşterisi olmayan teknoloji tutkunları da eMağaza üzerinden kredi kartı veya alışveriş kredisi ile 3 ay taksit avantajından yararlanarak kolayca sahip olabilecek. Müşteri memnuniyetini merkeze alan yaklaşımımızla, en yeni teknolojileri en kolay ve en uygun koşullarla Türkiye'nin her köşesinde ulaşılabilir kılmak için için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' diye konuştu.