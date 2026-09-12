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Programda çocuklarda sık görülen hastalıklar, okul döneminde bağışıklık, sağlıklı beslenme ve doğru çocuk yetiştirme konusunda ebeveynlerin merak ettiği sorular yanıtlanacak. Vatandaşların canlı yayın sırasında sorularını yorum kısmından iletebileceği bildirildi.

SAĞLIKLI YAŞAM SOHBETLERİ III Konuşmacı: Prof. Dr. Müjgan Alikaşifoğlu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı - Acıbadem Hastaneleri Moderatör / Katılım: T.C. Londra Başkonsolosu Büyükelçi Doç. Dr. Hasan Ulusoy

“Değerli vatandaşlarımız, Sağlıklı Yaşam Sohbetlerimize yaz arasından sonra devam ediyoruz. Okulların başladığı bu dönemde odağımız: çocuklarımızın karşılaştıkları hastalıklar ve sağlıklı yetişmeleri. Acıbadem Hastaneleri kıdemli hocalarından Prof. Dr. Müjgan Alikaşifoğlu, sizlerle çevrimiçi birlikte olacak. 20 Eylül Pazar günü saat 15.00’de Facebook canlı yayınımıza bekliyoruz. Sorularınızı hazırlayınız. Sağlıklı günler dileriz.”

Başkonsolosluğun Facebook hesabından yapılan duyuru şöyle:

LONDRA – (AVRUPA AJANSI - AVA) T.C. Londra Başkonsolosluğu, İngiltere’de yaşayan vatandaşlara yönelik düzenlediği Sağlıklı Yaşam Sohbetleri serisine yaz arasından sonra devam ediyor. Londra Başkonsolosu Kıdemli Büyükelçi Doç. Dr. Hasan Ulusoy’un katılımıyla gerçekleşecek programın bu ayki konusu, okulların açılmasıyla birlikte gündeme gelen “Çocuk Sağlığı ve Çocuk Yetiştirme” olacak.

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